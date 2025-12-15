Top 15 stvari koje danas zvuče kao da su iz sci-fi filma, a postat će normalne za naših života

Tehnologija nam se već uvukla u džepove i stanove, a sljedeći korak je da nam se doslovno zalijepi za lice, uđe u auto i možda u mozak. Stvari koje smo gledali u SF filmovima polako postaju proizvodi koje naručujemo online ili viđamo na ulici. Od robotaksija bez vozača do naočala s ugrađenim AI asistentom i personalizirane medicine koja čita naš genom, granica između znanstvene fantastike i svakodnevice sve je tanja. Ovo je 15 stvari koje danas zvuče nevjerojatno, a vrlo je vjerojatno da će postati sasvim normalne za naših života...
Masovno putovanje u svemir -
Let u orbitu danas je rezerviran za milijunaše, ali SpaceX i druge tvrtke otvoreno pričaju o tome da svemirske letove dugoročno žele spustiti na razinu “vrlo skupog putovanja”. Možda nećemo svi na Mjesec, ali nije nemoguće da će netko iz vašeg društva kroz život bar jednom vidjeti Zemlju iz orbite.
| Foto: Space VIP
Brain computer sučelja za medicinu i komunikaciju -
Uređaji koji čitaju moždane signale već danas pomažu paraliziranim pacijentima da pomiču kursor ili napišu poruku. U budućnosti bi mogli postati precizniji i manji, pa otvoriti potpuno novi način komunikacije i upravljanja tehnologijom samo mislima.
| Foto: Frank May/DPA/PIXSELL
Učenje i studiranje uz osobnog AI tutora -
Umjesto jedne knjige za sve, svaki učenik i student imat će svojeg AI mentora koji zna što znaš, gdje zapinješ i kojim tempom učiš. Zadaci, objašnjenja i kvizovi slagat će se točno po osobi, a ne po prosjeku razreda.
| Foto: dreamstime/ilustracija
Digitalni dvojnici i “besmrtni” profili -
AI modeli koji uče iz vaših poruka, mailova i videa pa nakon vaše smrti mogu odgovarati na poruke ili “pričati” s obitelji u vaše ime zvuče jezivo, ali već postoje u prvim verzijama. S vremenom bi mogli postati uobičajen način čuvanja uspomena.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Kućni roboti koji nisu samo igračke -
Umjesto simpatičnih, ali beskorisnih “robotića” za policu, stižu roboti koji mogu usisati, oprati pod, donijeti bocu vode ili čak pomoći starijim osobama da se dignu, otvore vrata ili nose vrećice. Prvo skupo, kasnije možda dio standarda.
| Foto: 1x.tech
Hrana iz laboratorija -
Meso uzgojeno u laboratoriju iz životinjskih stanica, mlijeko i jaja bez farme, ili biljni proizvodi koji okusom gotovo potpuno glume meso. Danas su egzotika, ali kako cijena padne, mogli bi zauzeti police supermarketa uz klasične proizvode.
| Foto: Cherries
Virtualni influenceri i digitalni glumci -
Potpuno izmišljene osobe koje postoje samo kao 3D modeli i AI glas, već imaju svoje kampanje i pratitelje. U budućnosti bi mogli glumiti u filmovima, voditi emisije, reklamirati proizvode i nikome neće biti čudno da brend ima “osobu” koja zapravo ne postoji.
| Foto: Instagram/fit_aitana
Generativni AI kao stalni kreativan suigrač -
Pisanje tekstova, slaganje prezentacija, montaža videa ili dizajn vizuala uskoro će se gotovo uvijek raditi u tandemu s AI alatom. Neće zamijeniti sve ljude, ali će postati standardni “kolega” koji radi prvu verziju, a mi je dorađujemo.
| Foto: Wikimedia Commons
Letjelice i dronovi kao normalan dio prometa -
Dronovi za dostavu hrane i paketa već se testiraju, a manji “leteći taksiji” razvijaju se u više zemalja. U početku će biti atrakcija za bogate i turiste, a kasnije bi mogli postati sasvim običan dio prometa iznad gradova.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Digitalni blizanci vašeg tijela -
Virtualni model vašeg tijela, napravljen od podataka s pametnih satova, narukvica i liječničkih pregleda, na kojem se mogu testirati tretmani i lijekovi prije nego što ih dobijete. To otvara sasvim novi način planiranja i praćenja zdravlja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Pametne kuće koje se same “brinu” o sebi -
Kuća koja sama podiže i spušta rolete, namješta grijanje prema vama, naručuje deterdžent kad nestane i javlja vam da curi voda prije nego što nastane šteta. Sve povezano u jednu aplikaciju, ali i automatizirano tako da o većini stvari ne morate ni razmišljati.
| Foto: Nordom
Glasovni AI asistent koji vas stvarno razumije -
Umjesto da tipkate u tražilicu, razgovarat ćete s AI asistentom koji zna vaš raspored, navike i stil i zvuči kao prava osoba. On će vam rezervirati putovanja, naručivati hranu, voditi financije i filtrirati informacije umjesto vas.
| Foto: Ivan Hruškovec/24sata
AI naočale koje vam “crtaju” informacije preko svijeta -
Pametne naočale s kamerom i AI asistenta koji prepoznaje objekte, prevodi natpise, pokazuje strelice za navigaciju i sažima poruke dok hodate ulicom. Danas su to skupi gadgeti, za desetak godina mogle bi postati nešto kao pametni telefon na licu.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Robotaksiji bez vozača -
Auti koji vas voze sami, bez vozača za volanom, već rade probne vožnje u Americi i Kini, a stižu i u Europu. Za koju godinu ideja da vas u gradu vozi auto bez vozača vjerojatno više nikome neće biti čudna.
| Foto: Verne
Personalizirana medicina po vašem genomu -
Liječnici već mogu sekvencirati vaš genom, ali uskoro će to biti puno jeftinije i brže. Terapije i lijekovi prilagođeni vašem DNK profilu značit će da dva pacijenta s istom dijagnozom ne moraju dobiti isti tretman.