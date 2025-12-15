Obavijesti

POGLED U BUDUĆNOST

Top 15 stvari koje danas zvuče kao da su iz sci-fi filma, a postat će normalne za naših života

Tehnologija nam se već uvukla u džepove i stanove, a sljedeći korak je da nam se doslovno zalijepi za lice, uđe u auto i možda u mozak. Stvari koje smo gledali u SF filmovima polako postaju proizvodi koje naručujemo online ili viđamo na ulici. Od robotaksija bez vozača do naočala s ugrađenim AI asistentom i personalizirane medicine koja čita naš genom, granica između znanstvene fantastike i svakodnevice sve je tanja. Ovo je 15 stvari koje danas zvuče nevjerojatno, a vrlo je vjerojatno da će postati sasvim normalne za naših života...
Top 15 stvari koje danas zvuče kao da su iz sci-fi filma, a postat će normalne za naših života
Masovno putovanje u svemir - Let u orbitu danas je rezerviran za milijunaše, ali SpaceX i druge tvrtke otvoreno pričaju o tome da svemirske letove dugoročno žele spustiti na razinu “vrlo skupog putovanja”. Možda nećemo svi na Mjesec, ali nije nemoguće da će netko iz vašeg društva kroz život bar jednom vidjeti Zemlju iz orbite. | Foto: Space VIP
