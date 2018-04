Bez gledanja u ekran: Poruke ćemo uskoro čitati preko kože

Jeste li ikad pomislili kako bi bilo dobro da pristigle poruke možete 'pročitati' bez gledanja u mobitel, tako da poruku koju ste primili samo osjetite na koži ruke?

Čini se da je Facebook razvio baš to, futuristički uređaj koji korisnicima omogućava čitanje mailova i poruka vibracijama koje osjećamo preko kože.

Uređaj se poveže na ruku i preko haptičkih senzora emitira valove u određenim uzorcima. Ti se uzorci osjećaju kao nježni dodiri na koži koji predstavljaju izgovoreni ili pisani jezik, piše Daily Mail.

Tvorci ove nove tehnologije kažu da bi uređaj mogao pomoći kod ovisnosti o pametnim telefonima ali i pomoći slabovidnim ili gluhim ljudima da lakše komuniciraju. Prototip uređaja predstavljen je u istraživanju objavljenom ranije ovog mjeseca, ali Facebook je uređaj prezentirao na tech konferenciji CHI 2018 u Montrealu u Kanadi.

U studiji je objašnjeno po kojem principu uređaj radi: korisnici osjećaju lagane vibracije na ruci, a te vibracije su kodirane u foneme, odnosno jedinice govornog jezika. Sudionici u istraživanju uspjeli su naučiti razlikovati četiri različita fonema u samo tri minute. Vibracije se odašilju valovima od 250hz i dodiri koji se osjećaju na ruci traju svega 144 milisekunde.

Facebook figured out a way for people to read emails with their skin — via @techreview https://t.co/a9vbOOWC7t pic.twitter.com/fzO0EdVGs2