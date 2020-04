Bez hibrdnog pogona nije tako štedljiva, ali je vrlo povoljna

Velika većina prodanih Toyota su hibridi, benzinci su u drugom planu zbog dosta veće potrošnje no kada pogledamo cijenu ispada da se i oni itekako mogu isplatiti. Cijena vrlo dobro opremljene Corolle je na razini cijena siromašnijih osnovnih modela mnogih drugih proizvođača.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Motor je nešto glasniji od prosjeka, no uglađenog rada i vrlo živahan te Corolli omogućava vrlo dobre performanse. Naravno, potrošnja je veća nego kod hibrida, no uz živahnu vožnju gradom nismo mogli potrošiti više od 9,1 l/100 km. Kombinirana potrošnja iznosila je oko 7 l/100 km. S obzirom na to da je hibrid više od 30 tisuća kuna skuplji, veća potrošnja i ne smeta toliko.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Corolla je bez sumnje trenutno jedan od najljepših kompakata. Izgleda agresivno, no u vožnji je više orijentirana na udobnost. Ponuda prostora je prosječna, a kvaliteta izrade i materijala zaslužuje pohvale. Sve us svemu vrlo isplativa kupnja, trenutno među najboljima u klasi.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

TVORNIČKI PODACI:

masa: 1240 kg

dimenzije: 437x179x144 cm

obujam: 1197 ccm

snaga: 85 kW/116 KS

0-100 km/h: 10,3 s

najveća brzina: 200 km/h

potrošnja: 5,6 l/100 km

cijena: 146.200 kn (testni model), 129.900 kn (osnovni model)

Testirana Toyota Corolla 1,2 Turbo Luna u opremi ima LED svjetla, dvozonsku klimu, alunaplatke 16”, kameru za vožnju unatrag, dodirni zaslon 8”, Toyota Safety Sense...