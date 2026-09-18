Bez vozača i kabine: Ovako će izgledati kombi budućnosti?

Ako u dostavnom vozilu više nema vozača, čemu onda služe sjedalo, upravljač, instrumenti, vjetrobran i velik dio klasične kabine? Stellantis je na to pitanje odgovorio modelom BOW, odnosno "Box on Wheels".

Električni autonomni koncept doista izgleda poput velike kutije na kotačima, a mogao bi pokazivati u kojem smjeru proizvođač vidi budućnost gradske dostave.



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