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Bez vozača i kabine: Ovako će izgledati kombi budućnosti?

Piše Autostart,
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Bez vozača i kabine: Ovako će izgledati kombi budućnosti?
Foto: Stellantis
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Električni autonomni koncept doista izgleda poput velike kutije na kotačima, a mogao bi pokazivati u kojem smjeru proizvođač vidi budućnost gradske dostave

Admiral

Ako u dostavnom vozilu više nema vozača, čemu onda služe sjedalo, upravljač, instrumenti, vjetrobran i velik dio klasične kabine? Stellantis je na to pitanje odgovorio modelom BOW, odnosno "Box on Wheels".

Električni autonomni koncept doista izgleda poput velike kutije na kotačima, a mogao bi pokazivati u kojem smjeru proizvođač vidi budućnost gradske dostave.

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Appleov iPhone 18 od danas se prodaje i u Hrvatskoj, a početak prodaje su obilježili u trgovini iStyle. Novi iPhone 18 Pro kreće s cijenom od 1580 eura za model sa 256 GB, pa sve do 3220 eura za model od 2 TB. Veći iPhone 18 Pro Max kreće od 1750 pa sve do 3390 eura.
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Ovo postrojenje prvo je takve vrste u svijetu, a nalazi se u gradu Liuzhou u kineskoj autonomnoj regiji Guangxi Zhuang. Njen primarni fokus stavljen je na masovnu proizvodnju UBTechovih serija robota Walker S i Cruzr.
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VIDEO Novi iPhone 18 krenuo u prodaju, stotine stoje u redu

PEKING - Appleov novi iPhone 18 od danas kreće u globalnu prodaju, a brojni kupci u Pekingu htjeli su među prvima ugrabiti svoje uređaje. Slične su scene i pred Appleovim dućanima u Tokiju, a telefon od danas je u prodaji i u Hrvatskoj. Ispred Appleove trgovine u Pekingu kupci su od ranog jutra čekali u redu, a među glavnim razlozima navode novu burgundy boju, manji Dynamic Island i bolje kamere. „Kamera i tehnologija snimanja doživjele su veliko poboljšanje. Rekao bih da je među najboljima u svijetu pametnih telefona”, rekao je 29-godišnji financijaš Wu. Drugi kupci ističu i novi A20 Pro čip te bolje performanse.

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