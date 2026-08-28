Obavijesti

Tech

Komentari 0
NOVCEM PRIVLAČE KREATORE

Bi li gledali Bilibili? Kineski 'YouTube' stiže na Zapad, ali neće im to ići baš glatko

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Bi li gledali Bilibili? Kineski 'YouTube' stiže na Zapad, ali neće im to ići baš glatko
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Platforma, koja u Kini ima 376 milijuna mjesečnih korisnika, dijeli sadržaj između kineske i globalne verzije. No, Bilibili nije kopija YouTubea

Admiral

Kineska video platforma Bilibili, često opisivana kao odgovor na YouTube, pokrenula je pohod izvan domaćeg tržišta. Ponovno je lansirana njezina međunarodna aplikacija, ukinuta je provjera identiteta koja je odbijala strance i počeo je lov na zapadne kreatore, no put je pun izazova.

Što se zapravo promijenilo?

Iako se govori kao o novosti, Bilibilijeva međunarodna aplikacija postoji već godinama, no sad su se promijenile njezina svrha i dostupnost. Prije je registracija zahtijevala verifikaciju putovnicom, što je bila golema prepreka. Ta je obveza ukinuta; dovoljni su e-mail ili telefon. Platforma, koja u Kini ima 376 milijuna mjesečnih korisnika, dijeli sadržaj između kineske i globalne verzije. No, Bilibili nije kopija YouTubea. Ključna značajka je "danmu" ili "bullet chat", gdje komentari gledatelja u stvarnom vremenu lebde preko videa, stvarajući zajednički doživljaj. Kultura platforme izrasla je iz zajednica posvećenih animeu i gamingu.

Plan za osvajanje kreatora i publike

Bilibili ne čeka pasivno. Tvrtka zapošljava menadžere zajednice u Los Angelesu, Londonu, Mexico Cityju i drugim metropolama, dok se u Singapuru razvijaju sustavi za AI moderiranje. U promotivnim materijalima kreatorima svoju publiku opisuje kao "Gen Z kodiranu, bogatu i obrazovanu", a razvija se i tržište za sponzore. Platforma već privlači velika imena poput MrBeasta te nudi ključan alat: automatsko prevođenje videa na kineski. To otvara vrata golemom tržištu nedostupnom YouTubeu, priliku koju mnogi neće propustiti.

Regulatorne prepreke i TikTok usporedbe

Širenje na Zapad neizbježno otvara pitanja o cenzuri, moderiranju i sigurnosti podataka s kojima se borio TikTok. Budući da se sadržaj dijeli između kineske i međunarodne verzije, Bilibili još nije objasnio kako će upravljati materijalom koji je prihvatljiv na jednom, a zabranjen na drugom tržištu. U Europi će se morati pridržavati strogih pravila Akta o digitalnim uslugama. Uz to, ključni elementi za kreatore su još u razvoju. Tržište za monetizaciju nije aktivno, web stranica na engleskom ne postoji, a ažurirana aplikacija za iOS se još čeka. Zasad je Bilibili prvenstveno prilika za dosezanje nove publike, a ne za izravnu zaradu.

*uz korištenje Ai-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Pogledajte 26 minuta akcije iz novog GTA 6: Velika najava stigla je i na YouTube
JASON I LUCIA U AKCIJI

VIDEO Pogledajte 26 minuta akcije iz novog GTA 6: Velika najava stigla je i na YouTube

Gotovo 27-minutni video, koji prikazuje snimke s verzije igre za PlayStation 5, u velikoj se mjeri fokusira na atmosferu, predstavljanje glavnih protagonista Lucije Caminos i Jasona Duvala te prikazivanje raznolikih lokacija unutar izmišljene savezne države Leonida
VELIKA GALERIJA Rockstar otkrio i gomilu novih scena iz GTA VI
JOŠ DVA MJESEČA ČEKANJA

VELIKA GALERIJA Rockstar otkrio i gomilu novih scena iz GTA VI

GTA 6 izlazi u studenome, a Rockstar je sinoć uz veliki gameplay video otkrio i gomilu novih scena iz igre. Kadrovi koje su objavili fokusiraju se uglavnom na Jasona i Luciju, kao glavne aktere igre, ali tu ima i sporednih likova te kadrova koji pokazuju Leonidu
Način na koji ukradete auto u GTA 6 promijenit će vam i igru
SVE SE MIJENJA

Način na koji ukradete auto u GTA 6 promijenit će vam i igru

Manje poželjna vozila i dalje će biti osjetljiva na brze metode ulaska, poput brzog provlačenja alata "slim jim" u prorez prozora. No, drugi, puno skuplji automobili dolazit će s dodatnim sigurnosnim slojevima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026