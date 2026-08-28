Platforma, koja u Kini ima 376 milijuna mjesečnih korisnika, dijeli sadržaj između kineske i globalne verzije. No, Bilibili nije kopija YouTubea
Bi li gledali Bilibili? Kineski 'YouTube' stiže na Zapad, ali neće im to ići baš glatko
Kineska video platforma Bilibili, često opisivana kao odgovor na YouTube, pokrenula je pohod izvan domaćeg tržišta. Ponovno je lansirana njezina međunarodna aplikacija, ukinuta je provjera identiteta koja je odbijala strance i počeo je lov na zapadne kreatore, no put je pun izazova.
Što se zapravo promijenilo?
Thanks for the shoutout! Yes bilibili is going global so follow for more updates 😍 https://t.co/qIJAObFBwf— bilibili Creator Hub (@bilibili_create) August 19, 2026
Iako se govori kao o novosti, Bilibilijeva međunarodna aplikacija postoji već godinama, no sad su se promijenile njezina svrha i dostupnost. Prije je registracija zahtijevala verifikaciju putovnicom, što je bila golema prepreka. Ta je obveza ukinuta; dovoljni su e-mail ili telefon. Platforma, koja u Kini ima 376 milijuna mjesečnih korisnika, dijeli sadržaj između kineske i globalne verzije. No, Bilibili nije kopija YouTubea. Ključna značajka je "danmu" ili "bullet chat", gdje komentari gledatelja u stvarnom vremenu lebde preko videa, stvarajući zajednički doživljaj. Kultura platforme izrasla je iz zajednica posvećenih animeu i gamingu.
Plan za osvajanje kreatora i publike
Bilibili ne čeka pasivno. Tvrtka zapošljava menadžere zajednice u Los Angelesu, Londonu, Mexico Cityju i drugim metropolama, dok se u Singapuru razvijaju sustavi za AI moderiranje. U promotivnim materijalima kreatorima svoju publiku opisuje kao "Gen Z kodiranu, bogatu i obrazovanu", a razvija se i tržište za sponzore. Platforma već privlači velika imena poput MrBeasta te nudi ključan alat: automatsko prevođenje videa na kineski. To otvara vrata golemom tržištu nedostupnom YouTubeu, priliku koju mnogi neće propustiti.
Regulatorne prepreke i TikTok usporedbe
Širenje na Zapad neizbježno otvara pitanja o cenzuri, moderiranju i sigurnosti podataka s kojima se borio TikTok. Budući da se sadržaj dijeli između kineske i međunarodne verzije, Bilibili još nije objasnio kako će upravljati materijalom koji je prihvatljiv na jednom, a zabranjen na drugom tržištu. U Europi će se morati pridržavati strogih pravila Akta o digitalnim uslugama. Uz to, ključni elementi za kreatore su još u razvoju. Tržište za monetizaciju nije aktivno, web stranica na engleskom ne postoji, a ažurirana aplikacija za iOS se još čeka. Zasad je Bilibili prvenstveno prilika za dosezanje nove publike, a ne za izravnu zaradu.
*uz korištenje Ai-ja
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