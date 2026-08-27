Način na koji ukradete auto u GTA 6 promijenit će vam i igru

Otkako je prva igra lansirana davne 1997. godine, naslovni zločin u Grand Theft Autu bio je prilično jednostavan proces: pritisnite jedan gumb i tuđi automobil postaje vaš. Gotovo 30 godina kasnije, čini se da će GTA 6 to u potpunosti promijeniti, uvodeći slojeviti sustav sigurnosti vozila, raznolik set alata za njihovu krađu i nove načine za izravnu zaradu od svake pljačke. Pogledajmo detalje o tome kako sve funkcionira u najnovijem naslovu Rockstara, kao i teorije o tome što bi to sve moglo značiti za druge stilove pljački, uključujući prepade na trgovine i velike pljačke banaka.

Dugogodišnjim obožavateljima GTA serijala više je nego poznato kako je krađa automobila do sada funkcionirala. Priđete željenom vozilu i jednostavno pritisnete gumb kako biste otvorili vrata koja su neoprezno ostala otključana ili laktom razbili prozor kako biste ušli u bolje osigurana vozila. Čini se da ta jednostavnost neće u potpunosti nestati u GTA 6, jer će starija, manje poželjna vozila i dalje biti osjetljiva na brze metode ulaska, poput brzog provlačenja alata "slim jim" u prorez prozora. No, drugi, puno skuplji automobili dolazit će s dodatnim sigurnosnim slojevima koji uvode nove izazove u igrivost, tražeći od igrača da koriste dosad nepoznate vještine kada je riječ o otimanju vozila.

​- Uveli smo neke slojeve stratifikacije u vozila. Prethodno ste mogli samo pritisnuti trokut kako biste automatski spojili žice i ukrali bilo koje vozilo koje ste željeli i pobjegli. Osjećali smo da smo time propustili puno potencijala za igrivost, u smislu napretka i donošenja odluka za igrače. Mislim da to svim vozilima daje više značenja i da morate malo više paziti na ono što radite - objašnjava Rob Nelson, jedan od voditelja studija Rockstar North.

Foto: Rockstar Games

Novi alati za modernog lopova

No, kako ćete znati koje će automobile biti teže obiti od drugih? Osim što ćete na prvi pogled moći razlikovati zahrđali stari bijeli kombi od sportskog automobila marke Grotti koji je tek sišao s proizvodne trake, morat ćete iskoristiti novu tehnologiju u GTA 6: skener WAINK.

Kada se približite bilo kojem vozilu koje vam se svidi, moći ćete podići svoj uređaj i dobiti sve relevantne informacije. Među najvažnijim detaljima su njegov sigurnosni sustav i vrijednost. Još ne znamo koliko će biti sigurnosnih razina za automobile, ali ono što znamo jest da će neki biti zaštićeni digitalno, jer GTA sustiže moderno doba elektroničkih ključeva. To znači da će vam za otključavanje nekih vrata trebati uređaj za kloniranje digitalnih ključeva, no taj dio opreme imat će svoju cijenu i prvo ćete ga morati nabaviti. Neki alati otključat će se tek u određenom trenutku priče, što je jasan znak da GTA 6 namjerava razvijati svoje mogućnosti igranja tijekom cijele igre.

Tehnologija kao dvosjekli mač

Tehnologija, međutim, može raditi i protiv vas. Čak i ako uspijete sjesti za volan odabrane mete, taj automobil može biti opremljen uređajem za praćenje. Neke napredne verzije otkrivaju vašu lokaciju policiji ako vozite ispod određene brzine, što znači da ćete morati stisnuti gas kako biste izbjegli sirene. Ne samo da će privući policijsku pozornost ako se automobil prijavi kao ukraden, već bi, u teoriji, svaki potencijalni kupac koji drži do sebe želio da se uređaj ukloni prije nego što unovčite plijen. To se nadovezuje na još jedan sloj poboljšane simulacije u GTA 6, a to je mogućnost prodaje ukradenih vozila, što su potvrdili i detalji o novom sustavu krađe. Da, Rockstar posuđuje mehaniku iz svoje prethodne igre, Red Dead Redemption 2, iako ćete ovdje loviti metalne zvijeri umjesto životinja.

Možda ne kradete automobil isključivo radi zarade, već ga jednostavno želite prisvojiti. Skener WAINK također vam pokazuje koliko će koštati registracija tog automobila na vaše ime. GTA 6 će omogućiti Jasonu i Luciji da posjeduju više osobnih vozila, pod uvjetom da imate dovoljno novca i prostora u garaži.

Utjecaj na misije i bijeg

Oba ova nova sustava, slojevita sigurnost i prodaja, otvaraju čitav novi svijet mogućnosti kada je u pitanju dizajn misija u GTA 6. Nemojte se iznenaditi ako tijekom igranja primijetite više organskih, emergentnih rješenja za ciljeve misija. Na primjer, sama činjenica da se mnogi automobili ne mogu odmah obiti i preuzeti čini bijeg puno paničnijim pothvatom. Možda ćete imati sreće i na prvi pokušaj uskočiti u neosigurani sedan, ali s policijom za petama, realno nećete imati vremena zaustaviti se i skenirati područje u potrazi za savršenim vozilom za bijeg. Sve se to uklapa u Rockstarovu namjeru da igrači provode više vremena bježeći pješice ili mijenjajući prijevozna sredstva u hodu, pri čemu uže ulice Leonide pomažu u stvaranju uzbudljivog očaja i neočekivanih uzbuđenja.

Ovaj organskiji pristup akciji iz trenutka u trenutak mogao bi se proširiti i na specifične stilove misija. Umjesto da vam se na karti jednostavno pojavi oznaka do koje trebate voziti i isporučiti unaprijed određeno vozilo, mogućnosti su sada proširene zahvaljujući skeneru WAINK. U teoriji, mogli biste dobiti zadatak da pronađete određenu marku automobila ili vozilo određene vrijednosti, koristeći ovu novu tehnologiju za svojevrsni mali lov na blago. To bi nas dodatno uronilo u svijet GTA 6 i omogućilo nam da provodimo manje vremena prateći oznake i iscrtane linije na mini-mapi.

*uz korištenje Ai-ja