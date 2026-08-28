VIDEO Pogledajte 26 minuta akcije iz novog GTA 6: Velika najava stigla je i na YouTube

Rockstar Games je, kako je i obećano, službeno objavio svoj "prošireni prikaz" dugoočekivane igre Grand Theft Auto VI, no objava je stigla u jeku jedne od najvećih drama u povijesti gaming industrije. Dok su obožavatelji napokon dobili detaljan uvid u svijet i protagoniste igre, tjedan koji je prethodio premijeri obilježen je masivnim curenjem gameplay snimki i službenom reakcijom studija koja je potvrdila ozbiljnost situacije.

Premijera na Netflixu i YouTubeu

Dugoočekivani materijal, nazvan "Grand Theft Auto VI: An Extended Look", premijerno je prikazan 27. kolovoza. U sklopu neuobičajene marketinške strategije, video je prvih šest sati bio ekskluzivno dostupan na Netflixu, što je izazvalo podijeljene reakcije među igračima zabrinutima zbog budućih suradnji streaming servisa i gaming divova. Nakon isteka ekskluzivnosti, prikaz je objavljen i na službenom YouTube kanalu Rockstar Gamesa.

Gotovo 27-minutni video, koji prikazuje snimke s verzije igre za PlayStation 5, u velikoj se mjeri fokusira na atmosferu, predstavljanje glavnih protagonista Lucije Caminos i Jasona Duvala te prikazivanje raznolikih lokacija unutar izmišljene savezne države Leonida. Cjelokupni dojam više podsjeća na isječke iz filma nego na klasični trailer za videoigru. Ipak, uključeno je i nekoliko sekcija koje prikazuju konkretan gameplay, poput pucnjava i policijskih potjera, kao i sporedne aktivnosti poput igranja košarke i ronjenja.

"Srceparajuće" curenje gameplay snimki

Foto: Rockstar Games

Tjedan uoči službene objave bio je izuzetno turbulentan. Nepoznata osoba ili grupa pod nadimkom "Cyberleek" objavila je više od desetak isječaka iz igre, navodno kao oblik prosvjeda protiv odluke Rockstara da ne izda fizičku verziju igre na disku, već da u kutiji ponudi samo kod za digitalno preuzimanje. Leaker je zaprijetio objavom dodatnih materijala ukoliko tvrtka ne povuče svoju odluku, što je izazvalo kaos na društvenim mrežama i forumima.

Rockstar Games je 26. kolovoza službeno reagirao na situaciju, opisavši curenje informacija kao "srceparajuće" za cijeli razvojni tim i "nesretno" za obožavatelje. U izjavi objavljenoj na društvenim mrežama, tvrtka je priznala da bi iskustvo igre "sada moglo biti pod utjecajem nekih spojlera", ali je odlučno potvrdila da se planovi ne mijenjaju.

Datum izlaska i cijena ostaju nepromijenjeni

Unatoč kontroverzama, potvrđeno je da GTA VI izlazi 19. studenog 2026. godine za konzole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Početna cijena igre iznosit će 79,99 američkih dolara. U svojoj službenoj izjavi, Rockstar nije spominjao pravne korake koje poduzima kako bi identificirao odgovorne za curenje povjerljivih materijala.

Podsjetimo, radnja igre smještena je u saveznu državu Leonida, Rockstarovu verziju Floride, s naglaskom na Vice City, koji je inspiriran Miamijem. Prvi trailer, objavljen još u prosincu 2023. godine, srušio je rekorde gledanosti na YouTubeu za neglazbeni video u prva 24 sata, dok je drugi trailer iz svibnja 2025. pokrenuo rasprave o tome što je stvarni gameplay, a što filmska sekvenca. Studio je kasnije potvrdio da je cjelokupni materijal snimljen unutar igre.

*uz korištenje AI-ja