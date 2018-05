Bila je legenda: Neobičan život najstarijeg pauka na svijetu...

Ženka pauka koja je živjela čak 43 godine neki dan je uginula. Imala je dugačak i zanimljiv život. Gotovo pola stoljeća njezinog života pratile su ju znanstvenice Barbara Main i Leanda Mason te objavile veliko istraživanje o njoj.

Rođena je 1974. godine ispod stabla bagrema u jednoj podzemnoj jazbini koja je bila ispunjena savršenom svilom njene majke u Australiji.

Istu svilu je majka upotrijebila kako bi zatvorila ulaz u jazbinu. Tako je i živjela prvih šest mjeseci svog života - u sigurnosti i tami. No, jednog dana u kišnim jesenskim mjesecima, njena majka je otvorila prolaz, a ona je otišla. S njome je vjerojatno izašlo još malih paučića.

Većina njezine braće postali bi hrana za ptice i guštere ili bi, u nedostatku hrane, počeli jesti jedni druge. Neki bi jednostavno izgorjeli na prejakom suncu.

Ona je imala više sreće. Pronašla je slobodno mjesto za sebe, nedaleko od majčinog tunela, i počela kopati. Iskopala je gotovo savršenu kružnicu ravno dolje u tlo. Zatim je tunel obložila svilom, onako kako je to i njena majka radila. Povukla je stotine grančica do ruba vrata, jednu po jednu. Tada je ušla unutra, zatvorila se i čekala - danima ili čak tjednima, za svoj prvi pravi obrok.

Bila je slijepa, ali usklađena sa svim vibracijama na zemlji, pa kad je osjetila da se nešto kreće pokraj grančica, mrav ili mala buba, skočila je i uvukla ju unutra.

