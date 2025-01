BITKA MILIJARDERA za svemir: Bezos vs. Musk: Žele uvesti redovne letove na Mjesec...

Osnivač Amazona, Jeff Bezos, poslao je prvu raketu svoje svemirske tvrtke u orbitu nastojeći dostići dominaciju SpaceX-a Elona Muska. Raketa New Glenn lansirana je jučer iz svemirske baze Cape Canaveral na Floridi. Ovaj potez dodatno je pojačao rivalitet dvojice najbogatijih ljudi svijeta u komercijalnoj svemirskoj utrci, gdje se natječu tko će razviti veće i snažnije rakete. Obojica žele upravljati privatnim svemirskim postajama i omogućiti redovite putničke letove na Mjesec, navodi BBC.

- Čestitam na dosezanju orbite iz prvog pokušaja! - napisao je Musk u objavi Bezosu na platformi X.

Bezosov tim prevladao je tehničke prepreke koje su ranije ovaj tjedan uzrokovale odgodu, kad je stvaranje leda zaustavilo lansiranje. Zaposlenici Blue Origina i okupljena publika u blizini Cape Canaverala oduševljeno su pozdravili trenutak kad je raketa visoka 98 metara poletjela u orbitu.

Međutim, tvrtka nije uspjela spustiti glavni raketni motor New Glenna, tzv. booster, na platformu u Atlantskom oceanu. Nadali su se da će booster biti ponovno upotrebljiv za buduća lansiranja, no nakon otprilike 20 minuta leta tvrtka je potvrdila gubitak motora. Tvrtka Blue Origin se dugo mučila kako bi uhvatila korak sa SpaceX-om, no ovo lansiranje smatrat će se velikim napretkom za biznis. Raketa New Glenn dobila je ime po Johnu Glennu, prvom američkom astronautu koji je orbitirao oko Zemlje prije više od 60 godina. Ova raketa je snažnija od SpaceX-ove najčešće korištene rakete Falcon 9. Također može nositi više satelita, a Bezos je želi koristiti u okviru svog projekta Kuiper. Cilj mu je postaviti tisuće satelita u nisku Zemljinu orbitu kako bi pružio širokopojasne usluge.

Taj projekt izravno bi konkurirao Muskovu servisu Starlink. Jeff Bezos osnovao je Blue Origin prije 25 godina izjavivši kako želi da "milijuni ljudi rade i žive u svemiru". Godinama je ova tvrtka slala manju, višekratno upotrebljivu raketu nazvanu New Shepard na rub Zemljine atmosfere. Prevozila je putnike i teret, uključujući samoga Bezosa 2021. No Blue Origin je znatno zaostao za SpaceX-om, koji je prošle godine lansirao svoje rakete čak 134 puta.

Nova generacija raketa SpaceX-a, nazvana Starship, još je snažnija. Tvrtka se nada da će pokrenuti svoj sedmi testni let. Stručnjaci tvrde kako bi uspjeh rakete New Glenn mogao stvoriti pravu konkurenciju između dviju kompanija i smanjiti troškove svemirskih operacija.

Svemirska agencija NASA sve više daje ugovore privatnim tvrtkama za pružanje raketnih i drugih svemirskih usluga. SpaceX Elona Muska već je dobio milijarde dolara za misije.