Pogledajte Youtube video od 140 godina: Evo o čemu je riječ

Pogledajte Youtube video od 140 godina: Evo o čemu je riječ
Na YouTubeu se pojavio video koji na prvi pogled izgleda kao da traje oko 140 godina, pa je internet odmah krenuo s memovima i teorijama.

Na YouTubeu je početkom siječnja osvanuo bizaran upload kanala @ShinyWR: crni ekran bez zvuka, uz trajanje koje na nekim mjestima na platformi izgleda kao oko 140 godina. Taj ‘apsurdni’ broj je upravo ono što je poguralo stvar u viral - ljudi klikaju samo da provjere je li to stvarno moguće i što se događa kad stisnu play.

Kvaka je da se ‘rekord’ ne ponaša kao normalan video. Više izvora navodi da se na thumbnailu ili u listi može prikazivati 140 godina, ali kad uđete u video, player pokazuje oko 12 sati. Zbog toga se sve više priča da je riječ o greški prikaza ili nekoj vrsti exploita, a ne o stvarnom sadržaju koji bi trajao stoljećima.

Pogledajte video i sami:

I to ima smisla iz jedne jednostavne tehničke činjenice: prema službenim YouTube pravilima, maksimalna duljina uploada je 12 sati ili 256 GB, što god prije dosegnete. Dakle, ‘140 godina’ ne bi ni prošlo kroz normalan upload pipeline, pa je gotovo sigurno da je negdje u igri metapodatak koji se krivo čita ili krivo prikazuje.

Zašto se onda svi time bave? Jer je to savršen internet mamac: izgleda kao rekord, a zapravo je praznina koja tjera ljude da sami dopišu priču. Dio publike ga doživljava kao šalu, dio kao ‘eksperiment’, a dio kao još jedan dokaz da se platforme mogu zbuniti kad ih netko gura do granica. Za sad nema potvrde da je YouTube išta posebno komentirao, ali fenomen je već odradio svoje - rasprava, memeovi i klikovi su tu.

