Meta gasi san o metaverzumu: Više od 1500 ljudi dobilo otkaz

Samo četiri godine nakon što je Mark Zuckerberg preimenovao Facebook u Metu, signalizirajući time budućnost u kojoj će se rad, igra i druženje odvijati u virtualnom svijetu, tvrtka radi radikalan zaokret. Ambiciozni projekt metaverzuma, koji je trebao definirati novu eru interneta, doživljava svoj tihi kraj. Odluka je zapečaćena otpuštanjem oko 1500 zaposlenika iz odjela Reality Labs i potpunim strateškim preusmjeravanjem fokusa i resursa na umjetnu inteligenciju.

Propala oklada teška 77 milijardi dolara

Odluka o masovnim otkazima, koji pogađaju otprilike deset posto zaposlenika u odjelu Reality Labs, došla je kao neizbježna posljedica financijske katastrofe. Od svog osnutka 2020. godine, ovaj odjel zadužen za razvoj virtualne i proširene stvarnosti zabilježio je kumulativne gubitke koji premašuju nevjerojatnih 77 milijardi američkih dolara.

Unatoč tome što je prodaja u 2024. godini porasla zahvaljujući popularnim Ray-Ban Meta naočalama, odjel je i dalje duboko neprofitabilan, s operativnim gubitkom od 17,7 milijardi dolara samo u toj godini. Ambiciozna vizija Marka Zuckerberga o međusobno povezanim virtualnim svjetovima jednostavno se nije materijalizirala. Unatoč milijardama uloženim u razvoj hardvera poput Quest VR naočala i platformi kao što je Horizon Worlds, korisnici nikada nisu prihvatili koncept u mjeri koja bi opravdala tolike investicije.

Analitičari su potez gašenja projekta ocijenili kao "pametan, ali zakasnio", pogotovo jer se i sam Zuckerberg počeo distancirati od spominjanja metaverzuma u financijskim izvješćima još tijekom 2023. godine, kako je postajalo jasno da se cijeli projekt urušava.

Strateški zaokret prema umjetnoj inteligenciji

Dok se jedna vrata zatvaraju, druga se širom otvaraju. Meta sada sve svoje resurse i nade polaže u utrku za dominacijom na polju umjetne inteligencije (AI). Tvrtka preusmjerava sredstva ušteđena rezovima u razvoj AI proizvoda, s posebnim naglaskom na nosive uređaje poput pametnih naočala.

"Prošli smo mjesec rekli da dio naših ulaganja preusmjeravamo s metaverzuma na nosive uređaje", potvrdio je glasnogovornik Mete za The Wall Street Journal. "Ovo je dio tog napora."

Ovaj strateški zaokret potaknut je i žestokom konkurencijom na tržištu, gdje tvrtke poput OpenAI-ja, Googlea i Microsofta već postavljaju visoke standarde. Meta planira ogromna ulaganja u AI infrastrukturu, što uključuje izgradnju masivnih podatkovnih centara koji bi trošili energiju ekvivalentnu onoj nekoliko velikih gradova. Time jasno daju do znanja da je bitka za prevlast u umjetnoj inteligenciji sada apsolutni prioritet, čak i ako to znači žrtvovanje donedavne glavne vizije tvrtke.

Reorganizacija, otpuštanja i nova vizija za Horizon

Restrukturiranje je najteže pogodilo timove koji su radili na hardveru za virtualnu stvarnost i društvenim platformama unutar metaverzuma. Osim otpuštanja više od 1500 zaposlenika, tvrtka je ugasila i tri poznata studija za razvoj VR igara: Armature Studio, Twisted Pixel i Sanzaru Games. Čak je i Supernatural, popularna fitness aplikacija u virtualnoj stvarnosti koju je Meta kupila za 400 milijuna dolara 2023. godine, stavljena u "način održavanja", što znači da na njoj ostaje minimalan broj ljudi i neće dobivati novi sadržaj.

Sudbina glavne platforme metaverzuma, Horizon Worlds, također se mijenja. Iako platforma neće biti u potpunosti ugašena, Meta je pokušava preoblikovati po uzoru na iznimno popularni Roblox, s ciljem privlačenja mlađe publike. Tvrtka sada potiče developere da stvaraju jednostavnije, dječje igre, nadajući se da bi Horizon Worlds mogao postati hit na pametnim telefonima i tako privući korisnike na Metine usluge. S druge strane, platforma za virtualnu poslovnu suradnju, Horizon Workrooms, bit će u potpunosti ukinuta, a prodaja komercijalnih Quest slušalica i poslovnog softvera prestaje do kraja veljače.

Za tisuće zaposlenika koji su godinama radili na "izgradnji budućnosti", ovaj zaokret predstavlja bolno prizemljenje i suočavanje s teškom realnošću tržišta rada. San o metaverzumu, nekoć središnji dio Metine vizije, rasplinuo se pod teretom financijskih gubitaka i promjene tehnoloških prioriteta.