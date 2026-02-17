iPhone vam se prazni prebrzo? Evo 7 postavki koje se najčešće isplate promijeniti za spas

Korak 1: Prvo provjerite tko vam jede bateriju

Otvorite Postavke, pa Baterija i pogledajte grafove i popis aplikacija. Apple preporučuje da ovdje provjerite dnevnu potrošnju i detalje po aplikacijama, jer ćete odmah vidjeti tko troši najviše i ima li ‘background activity’ u trenucima kad telefon niste koristili. Ako neka aplikacija iskače iz prosjeka, krenite od nje, često su to društvene mreže, mail klijenti, karte, video i aplikacije koje stalno osvježavaju sadržaj.

Korak 2: Smanjite osvježavanje u pozadini

Kad nađete sumnjivce, ugasite im osvježavanje u pozadini ili ga barem ograničite. Time aplikacije manje rade dok ih ne koristite, pa padne i potrošnja baterije, pogotovo ako imate više aplikacija koje stalno povlače nove podatke. Low Power Mode također automatski smanjuje dio pozadinske aktivnosti, pa je to dobar brzi potez kad ste cijeli dan vani.

Korak 3: Lokaciju stavite na ‘While Using’ gdje god možete

Lokacija zna biti tihi ubojica baterije, posebno kad aplikacije imaju pristup ‘Always’. U Postavkama pronađite Lokacijske usluge i za aplikacije koje vam ne trebaju stalno prebacite na ‘While Using’ ili ugasite lokaciju potpuno. Ovo najviše pomaže kod aplikacija koje nemaju smisla pratiti vas cijeli dan, a svejedno to pokušavaju.

Korak 4: Očistite obavijesti, manje je više

Svaka notifikacija pali ekran, radi vibraciju, zvuk i često povuče sadržaj u pozadini. Prođite kroz Postavke, Obavijesti i ugasite ono što vam nije bitno, pogotovo kod aplikacija koje šalju desetke push poruka dnevno. Na kraju dobijete i mirniji ekran i bolju bateriju.

Korak 5: Ekran, svjetlina i ‘wake’ trikovi

Najviše energije gotovo uvijek ide na ekran. Spustite svjetlinu kad možete i skratite Auto Lock da se ekran gasi brže kad ga ne trebate. Ako imate model s Always On Display, gašenje te opcije često donese vidljivu razliku, a slično vrijedi i za Raise to Wake ako vam se ekran pali prečesto dok hodate ili nosite mobitel. To nisu spektakularne promjene, ali u zbroju kroz dan naprave razliku.

Korak 6: Low Power Mode koristite pametno, ne samo na 20 posto

Low Power Mode nije gumb za paniku nego alat. Upalite ga kad znate da vas čeka dug dan bez punjača, kad ste na putu, kad snimate puno fotki ili koristite navigaciju. Apple navodi da Low Power Mode smanjuje pozadinsku aktivnost i dio vizualnih efekata, i zato najčešće odmah produži trajanje baterije.

Korak 7: Sačuvajte bateriju dugoročno, punjenje je pola priče

Za zdravlje baterije pomaže izbjeći naviku da svaki dan idete do 0 posto, ali i da satima stojite na 100 posto kad nije potrebno. Apple ističe da ‘Optimised Battery Charging’ smanjuje trošenje tako da iPhone uči vašu rutinu i odgađa punjenje iznad 80 posto kad očekuje da ćete biti na punjaču dulje vrijeme, primjerice preko noći. Ako vam je baterija stara, bacite oko i na Battery Health u Postavkama, jer ponekad problem nije u postavkama nego u kapacitetu koji je već pao.