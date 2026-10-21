Obavijesti

Tech

Komentari 0
OSTAO PROTOTIP

BMW je desetljećima skrivao neobičnu Seriju 3: Ovo je auto za koji nitko nije znao

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
BMW je desetljećima skrivao neobičnu Seriju 3: Ovo je auto za koji nitko nije znao
Foto: bmw
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na prvi pogled mogao bi se zamijeniti s običnim BMW-om iz devedesetih, ali riječ je o jedinstvenom primjerku koji nikada nije dobio zeleno svjetlo za proizvodnju

Admiral

BMW Serije 3 Compact nikada nije bio među najomiljenijim modelima bavarskog proizvođača, ali imao je važnu ulogu u njegovoj povijesti. Bio je svojevrsna preteča današnje Serije 1, pristupačniji i manji BMW sa stražnjim pogonom, namijenjen kupcima kojima klasična Serija 3 nije bila potrebna ili dostupna. No sada se pokazalo da je BMW razmišljao o još praktičnijoj verziji ovog automobila, koja je desetljećima ostala skrivena od javnosti.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uskoro mijenjamo zimske gume. Znate li što znače ove oznake na gumama?
AUTO SAVJETI

Uskoro mijenjamo zimske gume. Znate li što znače ove oznake na gumama?

Oznake na bočnoj strani gume nisu ukras, nego brzi vodič kroz veličinu, nosivost, brzinu i starost gume. Ako ih znate pročitati, lakše ćete pogoditi pravu dimenziju i izbjeći skupe greške pri kupnji. EU naljepnica dodatno pomaže jer na jednoj etiketi pokazuje prianjanje na mokrom, potrošnju i buku. U Hrvatskoj je na snazi obavezna zimska oprema od 15. studenog
Hrvatski startup Daytona postao jednorog: Tvrtka sad vrijedi čak milijardu dolara
TREĆI JEDNOROG U HRVATSKOJ

Hrvatski startup Daytona postao jednorog: Tvrtka sad vrijedi čak milijardu dolara

Startup koji su osnovali Ivan Burazin, Vedran Jukić i Goran Draganić prikupio je 60 milijuna dolara u novoj investicijskoj rundi
Naručiš pa ga čekaš mjesecima: Pitali smo naše operatere hoće li iPhone Duo kasniti i za Hrvate
NAVALA NA IPHONE DUO

Naručiš pa ga čekaš mjesecima: Pitali smo naše operatere hoće li iPhone Duo kasniti i za Hrvate

Zbog velike potražnje i ograničenih zaliha, kupci u Hrvatskoj mogli bi čekati na isporuku novog iPhonea Duo dulje nego što se očekivalo, dok telekomunikacijski operateri procjenjuju situaciju s početnim količinama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026