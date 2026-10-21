Na prvi pogled mogao bi se zamijeniti s običnim BMW-om iz devedesetih, ali riječ je o jedinstvenom primjerku koji nikada nije dobio zeleno svjetlo za proizvodnju
OSTAO PROTOTIP
BMW je desetljećima skrivao neobičnu Seriju 3: Ovo je auto za koji nitko nije znao
Čitanje članka: < 1 min
BMW Serije 3 Compact nikada nije bio među najomiljenijim modelima bavarskog proizvođača, ali imao je važnu ulogu u njegovoj povijesti. Bio je svojevrsna preteča današnje Serije 1, pristupačniji i manji BMW sa stražnjim pogonom, namijenjen kupcima kojima klasična Serija 3 nije bila potrebna ili dostupna. No sada se pokazalo da je BMW razmišljao o još praktičnijoj verziji ovog automobila, koja je desetljećima ostala skrivena od javnosti.
Pročitajte više na Autostartu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+