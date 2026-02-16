Planirate kupiti PlayStation 6? Neće stići još nekoliko godina

Svi koji su se nadali novoj generaciji PlayStation konzole krajem 2027. godine ostat će razočarani. Prema najnovijem, opsežnom izvješću koje je objavio Bloomberg, Sony razmatra odgodu izlaska PlayStationa 6 za 2028. ili čak 2029. godinu. Glavni krivac za ovu veliku promjenu planova je globalna nestašica memorijskih čipova, potaknuta nezapamćenom potražnjom iz sektora umjetne inteligencije (AI), koja prijeti poremetiti čitavo tržište potrošačke elektronike.

Umjetna inteligencija "jede" memoriju

Strukturna neravnoteža između ponude i potražnje za memorijom stvorila je krizu koju mnogi u industriji nazivaju "RAMmageddon". Tehnološki divovi poput Alphabeta (Google), OpenAI-ja i Mete ulažu stotine milijardi dolara u izgradnju podatkovnih centara za svoje AI modele. Ti centri zahtijevaju ogromne količine najmodernijih memorijskih čipova, posebice HBM-a (High-Bandwidth Memory), koje proizvođači poput Samsunga i Microna sada prioritetno proizvode jer donose veće profite. To je stvorilo nestašicu standardnih DRAM i NAND čipova, ključnih komponenti za konzole, računala i pametne telefone. Cijene su eksplodirale, a izvješća navode da su određene vrste memorije poskupjele za čak 75 posto u samo mjesec dana.

​- Ovo je najznačajniji raskorak između potražnje i ponude, kako po magnitudi tako i po vremenskom horizontu, koji sam doživio u svojih 25 godina u industriji - izjavio je Manish Bhatia, izvršni potpredsjednik operacija u Micronu.

Sony pred nemogućim izborom

Za Sony, ova situacija predstavlja gotovo nerješiv problem. Prema neslužbenim informacijama, PlayStation 6 trebao bi biti značajan tehnološki iskorak, s planiranih 30 GB GDDR7 radne memorije, što je gotovo dvostruko više od PlayStationa 5. S trenutnim cijenama komponenti, lansiranje takve konzole u 2027. godini značilo bi da bi njezina maloprodajna cijena morala biti iznad 900 ili čak 1000 dolara, što je za tržište igraćih konzola potpuno neprihvatljivo.

Alternativa je odgoda lansiranja, čime bi se produžio životni ciklus PlayStationa 5 na rekordnih osam ili čak devet godina. To bi bio potez bez presedana za Sony, koji je od izlaska prvog PlayStationa 1994. godine održavao dosljedan ritam izbacivanja nove generacije svakih šest do sedam godina. Odgoda bi mogla ozbiljno narušiti pažljivo građen plan za održavanje angažmana korisnika između hardverskih generacija.

Ni Nintendo nije pošteđen

Problem nije ograničen samo na Sony. Bloomberg navodi kako i Nintendo osjeća pritisak rasta cijena komponenti te navodno razmatra podizanje cijene svoje nove konzole Switch 2 tijekom 2026. godine. To potvrđuje da je riječ o krizi koja pogađa cijelu industriju, a ne samo jednog proizvođača.

Microsoft bi mogao iskoristiti priliku

Dok se Sony bori s odlukom o odgodi, izvješća sugeriraju da je Microsoftov plan za sljedeću Xbox konzolu i dalje usmjeren na 2027. godinu. Ako se to ostvari, Microsoft bi mogao steći ključnu prednost od jedne do dvije godine na početku nove generacije. Takav scenarij stavlja Sony u izuzetno nepovoljan položaj, gdje mora birati između preskupe konzole koju nitko neće kupiti i prepuštanja tržišta svom najvećem konkurentu.