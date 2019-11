Prošla su 22 sata? Nema više igranja za mlađe od 18 godina

Kina se bori s rastućim problemom ovisnosti o videoigrama, a jedno od novih rješenja je 'policijski sat' na igranje za mlade te limitiranje vremena kojeg mogu provesti za računalima i konzolama.

Iz vlade kažu da se radi o ozbiljnoj ovisnosti koja škodi tjelesnom i mentalnom razvoju maloljetnika i prema novim uputama, maloljetnicima je sada zabranjeno igrati online igre između 22 i 8 sati ujutro. Tijekom tjedna maloljetnici smiju provesti samo sat i pol dnevno u igrama, dok se vikendom i praznicima to rasteže na tri sata.

U novom pravilniku ograničili su i svotu koju smiju potrošiti u online igrama i to na nešto manje od 200 kuna za one između 8 i 16 godina. Tinejdžeri između 16 i 18 godina starosti moći će potrošiti nešto manje od 400 kuna. Uz to, moraju koristiti prava imena i identifikacijske brojeve da bi se ulogirali u igre, prenosi Guardian.

