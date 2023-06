Borba srednje klase: Isprobali smo Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Redmi Note iznimno je važna serija mobitela za Xiaomi i njihov pravi adut, što potvrđuje podatak i da su dosad prodali više od 300 milijuna uređaja iz ove serije, čime su se i pohvalili na europskom predstavljanju Redmi Note 12 serije. I dok na azijskim tržištima imaju cijeli niz Redmi Note 12 uređaja u raznim izdanjima i među kojima se lako pogubiti s obzirom na slična imena, na europskom tržištu su predstavili četiri modela, a mi smo nedavno isprobali Redmi Note 12 Pro 5G, kojim žele ponuditi privlačnu kombinaciju cijene i performansi u kategoriji gdje je iznimno žestoka borba.

Kako bi svoje uređaje dodatno istaknuli u žestokoj konkurenciji ovih povoljnijih telefona, Xiaomi je odlučio sa skupljih modela prenijeti značajke koje se odnose na sustav kamera, životni vijek baterije, brzinu punjenja te dizajn samih uređaja. Time su se posebno hvalili i na prezentaciji novih modela, a to je i trend koji slijede mnogi u borbi za kupce.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Redmi Note 12 Pro i njegov nešto moćniji i ‘plusom’ označen brat dijele praktično identičan izgled, a razlika je samo u 1 mm debljem kućištu Notea 12 Pro+. Za razliku od top modela iz kuće, Note 12 ima prilično plosnat izgled s oštro odrezanim rubovima te Gorilla Glass zaštitom. Testni model u crnoj boji ima izrazito reflektivnu poleđinu koja može poslužiti gotovo kao ogledalo. To je već stvar ukusa, ali mat telefoni na kojima se ne vide otisci prstiju i mrlje izgledaju mi kao sretnija opcija. Note 12 u plavoj varijanti mi pak djeluje kao iznimno atraktivna opcija. Uređaj je za dlaku tanji i niži od prošlogodišnjeg Notea 11 Pro, ali i lakši, što je dobrodošao pomak, iako je ekran ostao istih dimenzija. Treba istaknuti i da uz telefon dolazi silikonska maska, što je jako korisno jer telefon lako klizi i ovo će biti dobra zaštita pri padovima, a i telefon će izgledati bolje nego da je uprljan masnim otiscima prstiju.

Telefonom se prilično jednostavno barata, a senzor otiska prsta koji je i tipka za uključivanje nalazi se na bočnoj strani. Tu je USB-C na dnu, a na vrhu se nalazi i 3,5 mm utor za slušalice pa će te lako iskoristiti i žičane, ako ih imate. Osim njega tu je i IR senzor pa telefon može poslužiti kao daljinski. Note 12 Pro dolazi i sa stereo zvučnicima te Dolby Atmos podrškom. Sami zvučnici su solidni prilično glasni, a i zvuk je prilično jasan. Od basa ne treba očekivati previše, iako ga možete čuti.

Note 12 Pro ima OLED ekran sa 120 Hz osvježenjem i FHD+ rezoluciju (1080x2400). Kvaliteta slike i zasićenost boja su odlični, ekran je prilično svijetao (maksimalno 900 nita), a crna je odlična. Igre, filmovi, na ovom telefonu sve izgleda jako lijepo, a ako su vam boje prenaglašene lako ih možete prigušiti u postavkama. Kao i ostatak telefona, ekran je ravan, odnosno nije zaobljen po rubovima pa zapravo možete maksimalno iskoristiti njegovu površinu.

Pogoni ga MediaTekov Dimensity 1080 čipset. Radi se lanjskom čipsetu za uređaje srednje klase i Note 12 Pro jako dobro se nosi s njime kroz sve svakodnevne zadatke. Surfanje, streaming, društvene mreže, sve to radi bez ikakvih teškoća. Brzopotezno se prebacuje među aplikacijama, a i iako nije najmoćniji, lako ćete igrati većinu igara. No, u najzahtjevnijim ćete uočiti nešto slabije performanse. No povremeno igranje ne predstavlja mu problem.

Straga se nalazi trostruki sustav kamera, a glavnu riječ vodi kamera od 50 megapiksela (model + ima kameru od 200 mpx), kojoj su na ispomoći širokokutna od 8 i makro kamera od 2 megapiksela. Glavna kamera ima f/1,9 blendu, a može vas razveseliti i stvarno odličnim fotografijama, osobito pejzaža. Poneke fotografije mogu ispasti prezasićeno, no u dobrim svjetlosnim uvjetima su jako dobre, a to možete vidjeti i u nastavku. Kod portreta s prednje i stražnje kamere, većinu posla odrađuje softver i to ne baš najbolje što se tiče obrezivanja subjekta. Makro kamera kod mnogih telefona je tu reda radi, ali u isprobavanju raznih scena dobili smo nekoliko zanimljivih rezultata.

Kapacitet baterije je 5000 mAh, a telefon podržava i 67W punjenje. Bez problema može izdržati cijeli dan korištenja, a ako se potrudite i nešto rjeđe otvarate sve društvene mreže, možete to razvući i na dva dana. Srećom, ako i brže ispraznite bateriju, dobar bonus je brzi punjač koji će vas za manje od sat vremena vratiti na 100 posto.

Povrh Androida 13 dolazi MIUI 14 s nizom vlastitih aplikacija, ali i nekim popularnim aplikacijama, poput Spotifyja ili Facebooka, a nudi vam i preporuke. Osobno, uvijek sam skloniji čistim rješenjima sa što manje suvišnih aplikacija i slobodom da sam biram što želim ili ne na svom telefonu. MIUI također ima brze postavke i notifikacije podijeljene u dva izbornika koja povlačite iz vrha ekrana i to je stvar na koju se treba priviknuti.