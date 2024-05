Hrvati osmislili aplikaciju za sve ljude u dijaspori: 'Bilo da tražite posao ili želite pronaći zabavu'

Mladi poduzetnici iz Dortmunda su se dosjetili kako bi mogli povezati naš narod u dijaspori. Josip Burazin (33), rodom iz okolice Imotskog, te Goran Kanjir (32) iz Varaždina, osmislili su platformu za oglašavanje koju su nazvali 'Appucinoo' aplikacija. Nedavno se njima pridružio i Stjepan Dumančić (35).

Putem aplikacije, koja je na hrvatskom jeziku može se doznati gdje se Hrvati, ali i drugi narodi s područja bivše države okupljaju, na koja mjesta najčešće izlaze vikendom, gdje se mogu naći usluge na našem jeziku i brojne druge informacije. Ova platforma će, kažu, koristiti običnim, ali i poslovnim ljudima, onima koji traže poslove i zabavu.

- Najčešće su ljudi u potrazi za doktorima, automehaničarima, kafićima, odvjetnicima i drugim djelatnostima ili uslugama, s uvjetom da se mogu obratiti na našem jeziku. Upravo mi je to dalo ideju da bi bilo dobro smisliti nešto gdje se sve to može pronaći na jednom mjestu - rekao je Kanjir, rođen u Varaždinu, ali je 2012., sa suprugom otišao u Dortmund.

- U razgovoru sa svojim prijateljm i trenutnim poslovnim partnerom, Josipom Burazinom, koji je cijeli svoj život u Dortmundu, ispostavilo se da i on već duže vrijeme razmišlja o takvom projektu - rekao je Kanjir.

Na temelju njegovih informatičkih sposobnosti i iskustva u svijetu marketinga, odlučili su osnovati firmu te napraviti aplikaciju koja bi zadovoljila potrebe i omogućila lakše snalaženje naših ljudi na području dijaspore.

Appucinoo aplikacija nastala je iz ideje, odnosno, kažu nam, potrebe korisnika na području u kojem žive.

- Ime je nastalo spajanjem dviju riječi: aplikacija i kapućino. Naime, ljudi najčešće izmjenjuju razne informacije ili sklapaju nove dogovore uz šalicu kave ili kapučina. Samo ime kapucino proizlazi iz rijeci 'cappucio', što u prijevodu znači kapuljača ili kapa. Upravo iz te zamisli da ispijanje kapucina uz koristenje aplikacije poveže sve ljude iz dijaspore ispod jedne 'kapuljače' nastao je APPUCINOO - otkrio je Kanjir.

Privatnim korisnicima, kaže Kanjir, omogućuju lakši put do djelatnosti i usluga s hrvatskog govornog područja, a poslovnim korisnicima mogućnostima oglašavanja i lakši put do novih klijenata. Jedan od ključnih ciljeva Appucinoo aplikacije je omogućiti privatnim korisnicima jednostavniji put do različitih djelatnosti i usluga s njihovog govornog područja.

S druge strane, Appucinoo aplikacija nudi i poslovnim korisnicima jedinstvenu mogućnost oglašavanja i povezivanja s novim klijentima. Appucinoo omogućuje i stvaranje vlastitog profila tvrtke, gdje se mogu dijeliti sve važne informaciie o svojim proizvodima i uslugama, promocijama, radnom vremenu i lokaciji.

- Aplikaciju APPUCINOO je moguće instalirati na mobilne uređaje, a trenutno smo u fazi prikupljanja novih partnera, te uz razna sponzorstva i suradnje, očekujemo pozitivnu reakciju privatnih i poslovnih korisnika, a već je u procesu i proširenje na područje Austrije. Appucinoo također nudi mogućnost chat-a s drugim korisnicima. Da biste to učinili, prvo morate stvoriti korisnički profil. Možete čak vidjeti koliko su drugi korisnici udaljeni od vas.

- zaključio je Kanjir.