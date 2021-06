Završnom ceremonijom u subotu prije podne zatvorena je I. europska informatička olimpijada za djevojke. Hrvatska je imala svoje predstavnice, koje su pokazale veliko znanje i koncentraciju. Sredjoškolke Lara Semeš (1. r. XV. gimnazije u Zagrebu), Lina Krištić (1. r .XV. gimnazije u Zagrebu), Martina Licul (3. r. Gimnazije u Puli) i Ema Borevković (4. r. XV. gimnazije u Zagrebu) osvojile su zlato i dva srebra, javili su iz Hrvatskog saveza informatičara.

- S odvojenim natjecanjima za djevojke na razini Europe prvo se krenulo u matematici, još 2012. zbog izuzetno malog postotka djevojaka u ukupnom broju natjecatelja. U matematici ih je bilo oko 10 posto, a u informatici još i manje, jedva tri posto. Stoga je Švicarska inicirala da se ovakvo natjecanje organizira i u informatici. Pozvali su nas i djevojke su postigle sjajne rezultate - kaže za 24sata odgovorni voditelj i organizator Krešimir Malnar.

I u HSIN-u ističu kako se značajno manje žena nego muškaraca u svijetu, pa tako i kod nas, odlučuje se na studiranje ili rad u sektoru računarstva.

- Razlika u broju ženskih i muških natjecatelja očita je i na informatičkim natjecanjima, pa je na nivou Europe pokrenuta inicijativa organizacije natjecanja za djevojke kojim bi se potaknuo interes za računarstvo kod djevojaka. Iz te ideje nastalo je ovo natjecanje čiju je prvu organizaciju preuzela Švicarska, a okupilo je 157 natjecateljica iz 32 europske i 11 gostujućih zemalja. Prva Europska informatička olimpijada za djevojke (European Girls' Olympiad in Informatics) održala se od 13. do 19. lipnja 2021. godine, zbog trenutne epidemiološke situacije online u svakoj od zemalja sudionica. Na ovom natjecanju nastupile su četiri učenice srednjoškolskog uzrasta koje su svoj nastup u reprezentaciji izborile kroz nastupe na Hrvatskom otvorenom natjecanju u informatici (od listopada 2020. do ožujka 2021.), Državnom natjecanju iz informatike (12.-14. travnja 2021.) i Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi odnosno izbornim kvalifikacijama za EGOI (25. travnja 2021.) - navode.

Samo natjecanje sastojalo se od sastoji od rješavanja 8 problemskih zadataka kroz 2 dana natjecanja, u programskim jezicima Python, C++ i Java pod operativnim sustavom Linux. Učenice su se natjecale pojedinačno, a svaku zemlju sudionicu zastupao je tim od četiri učenice (do 20 godina starosti) i dva voditelja.

Stručni voditelji reprezentacije bili su Ivan Paljak, Paula Vidas i Dominik Fistrić a u organizaciji nastupa sudjelujovali su i Matej Ferenčević, Nikola Dmitrović i Alenka Dogan Capan.

- Ovo nije sportsko natjecanje, no ova djeca ulažu izuzetno mnogo truda i vremena kako bi došli do ovih znanja i rezultata. Darovitost je, naravno, važno, no još je važnije zalaganje mentora, škola, roditelja, udruga, da im se pruži mogućnost da napreduju. Natjecanja su i inače važna za sve učenike, a čak i oni koji su u završnim kvalifikacijama došli do 30. mjesta, napravili su jako mnogo. Ove je godine kroz županijska i državna natjecanja prošlo 5.000 učenika, što je sjajno, tako svi napreduju - zaključuje Malnar.

Nastup naših mladih programerki na 1. europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke i stručne pripreme koje prethode nastupu organizirao je Hrvatski savez informatičara, dok je XV. gimnazija pružila domaćinstvo nastupu naših natjecateljica.

Program se financira iz javnih potreba za tehničku kulturu, a pokroviteljstvo i potporu pružaju Hrvatska zajednica tehničke kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.