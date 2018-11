Brisanje poruka na Facebooku: Imat ćete deset minuta za spas

Facebook će napokon omogućiti da u Messengeru obrišete poruku ili fotografiju koju ste poslali i u sljedećoj sekundi se predomislili i shvatili kakvu ste grešku napravili.

Nova mogućnost stiže uskoro, ali za povlačenje (brisanje) poruke imat ćete 10 minuta i ona će na vašu radost nestati iz chata, ali i iz inboxa osobe kojoj ste ju poslali.

INTERESTING... Facebook Messenger‘s long-awaited delete messages feature will only give you a 10 minute window to remove a message in a chat pic.twitter.com/ew1z2WPXbc

Planovi za novu funkciju, koju su korisnici dugo tražili, otkriveni su u novostima za posljednju verziju Messengera na iOS-u. Navodi se kako opcija za brisanje fotografije, poruke ili drugih informacija iz chata stiže uskoro, ali se ne precizira kad točno.

Još u travnju su u Facebooku govorili o planovima za ovu mogućnost, nakon što je otkriveno da su potajno brisali poruke Marka Zuckerberga u strahu od budućih hakiranja i proboja podataka. Prije mjesec dana otkriveno je da u Facebooku testiraju ovu mogućnost, prenosi Business Insider.

Facebook Messenger is finally working on "Unsend Message" in the app for everyone!



Tip @Techmeme pic.twitter.com/5OtQrmyID3