Britanci će na jesen otvoriti sve škole, bez obzira na Covid-19: Kazne onima čija djeca izostaju

Nedostatak obrazovanja opasniji je od Covid-19, smatra britansko ministarstvo obrazovanja. Ravnatelji upozoravaju: Nemate plan B, vraćate velike grupe za koje škole ne mogu osigurati higijenske uvjete

<p><strong>Povratak u škole neophodan je za edukaciju</strong>, ali i dobrobit djece. Izostanak iz škole štetan je za kognitivni i akademski razvoj djece, posebno za djecu koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima ili imaju poteškoće. Taj utjecaj je štetan ne samo za trenutne razine školovanja i postignuća, već i dugoročnu mogućnost te djece da se u budućnosti obrazoju. Stoga svim učenicima moramo osigurati što raniji povratak u škole, navodi se u planu za jesenski povratak u škole <strong>britanskog ministarstva obrazovanja</strong> objavljenom u četvrtak.</p><p>Lošiji rezultati u obrazovanju direktno se prenose i u lošije dugoročne ekonomske rezultate zbog nekvalificiranih ili lošije kvalificiranih zaposlenika. To će imati direktan utjecaj na životni standard današnjih učenika. Osim toga, zatvaranje škola loše se odrazilo na mogućnost roditelja da rade, navodi se.</p><p><strong>- Epidemija koronavirusa se smanjuje, a naš javnozdravstveni sustav trenutno se uspješno nosi s epidemijom. Također, danas smo svjesniji koje su mjere neophodne da se u školama osiguraju sigurniji uvjeti rada. Rizik za djecu da teže obole zbog Covid-19 je vrlo mali, a izostajanje iz škole nosi velike zdravstvene štete. Škola je vitalno mjesto gdje djeca i obitelji mogu dobiti pomoć i zaštitu javnozdravstvenih i stručnih službi - ističe se u dokumentu.</strong></p><p>Preporučuju se jače higijenske mjere, od čestog pranja ruku, te čestog čišćenja učionica, blagavaonica i zahoda, te provjetravanja prostorija. Svakako se ističe važnost zadržavanja "distance" i što manje međusobnih kontakata djece iz različitih razreda, ali i nastavnika. Za mlađu djecu preporučuje se organiziranje skupina koje se neće miješati, a za starije održavanje razmaka.</p><p>Kako piše <a href="https://www.theguardian.com/world/live/2020/jul/02/uk-coronavirus-live-news-updates-schools">Guardian</a>, najavljene su i kazne za roditelje koji neće svoju djecu slati na nastavu.</p><h2>'Želite vratiti sve u škole, ne garantiramo sigurnost'</h2><p>Za sve ovo škole neće dobiti dodatna sredstva, a školske uprave moraju same prema preporukama organizirati nastavu i, naravno, osigurati plan B, ako će ipak biti nužno ponovo krenuti s nastavom od kuće. Posebno ih muči to što ministarstvo vraća svu djecu u škole, pri čemu će biti nemoguće osigurati higijenske uvjete.</p><p>- Škole će nastaviti izgledati i funkcionirati sasvim drugačije, i to do daljnjega. Ovaj plan sigurno ne predstavlja povratak u normalu, ni za učenike, ni za nastavnike. Već ovaj tjedan, s probijanjem koronavirusa u nekim školama, vidjeli smo da je kriza daleko od završetka i da ćemo se sigurno suočavati s daljnjim prekidima nastave. Potreban je plan B - poručilo je vodstvo tamošnje nacionalne organizacije ravnatelja.</p><p> </p><p> </p>