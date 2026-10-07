Britanska policija postala hit na društvenim mrežama: Objavili su bjegunce kao FIFA kartice

Policija u engleskoj grofoviji Hertfordshire pokrenula je nesvakidašnju kampanju na društvenim mrežama kako bi pronašla bjegunce od zakona. Svoju listu najtraženijih osoba pretvorili su u digitalne kolekcionarske kartice kakve se inače skupljaju u popularnim nogometnim videoigrama.

Inovativan pristup privukao mlađu publiku

Umjesto klasičnih potjernica, policija Hertfordshirea objavila je profil s najtraženijim muškarcima kroz videozapise koji prikazuju petoricu bjegunaca u obliku zlatnih kartica. Ovaj vizualni stil prepoznatljiv je milijunima igrača koji redovito slažu svoje virtualne momčadi u poznatim nogometnim simulacijama. Cilj ovog neobičnog poteza je povećati doseg objave i potaknuti građane, a posebno mlađu populaciju, da podijele informacije o lokaciji traženih osoba.

Snimke prate prepoznatljiv format u kojem fotografija osumnjičenika ulazi na sredinu ekrana, uz prikaz njihovih godina, imena i lokacija na kojima se najčešće kreću.

Komentatori na Instagramu vrlo brzo su shvatili policijsku referencu te su počeli zbijati šale i uspoređivati osumnjičenike s igračima, pitajući se kolika im je cijena na virtualnom tržištu i hoće li dobiti posebnu karticu na kraju ere kada ih policija napokon uhvati.

Tko su lica s policijskih potjernica

Na popisu se nalazi pet muškaraca, među kojima je tridesetčetverogodišnji Robert Rees koji se traži zbog uznemiravanja i kršenja sudskog naloga. Policija također traži dvadesetdvogodišnjeg Hughieja Cooka zbog posjedovanja hladnog oružja na javnom mjestu u području grada Borehamwood. Obojica su već otprije poznata po sličnim incidentima.

Uz njih, na policijskim karticama našli su se Andrew Cini, Perumal Naidoo i Gary West, koji su traženi zbog neodazivanja na sud ili opoziva uvjetnog otpusta. Policija koja svakodnevno brine o sigurnosti više od milijun i pol ljudi na području ovog okruga nada se da će im visoka razina interakcije na društvenim mrežama donijeti konkretne i korisne dojave od građana.