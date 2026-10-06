Novi iPhone 18 Pro tek je izašao, a kupci već masovno prijavljuju neočekivani problem

Neki vlasnici novog iPhonea 18 Pro već su se počeli žaliti na probleme s bojom. Prema izvješćima s foruma, boja na uređajima u bordo i crnoj boji počinje se guliti i blijedjeti, osobito oko područja kamere.

Korisnici na Redditu dijele fotografije svojih novih iPhone 18 Pro modela na kojima se vidi kako bordo boja gubi svoj prvotni sjaj i postaje blijeđa. Problem nije ograničen samo na tu nijansu, već se slično događa i s crnim modelima.

Promjena boje navodno kreće od rubova oko leća stražnje kamere, nakon čega se širi po cijelom aluminijskom kućištu. Zanimljivo je da su se s istim problemom prošle godine suočili i vlasnici iPhonea 17 Pro i 17 Pro Max.

Tada su najpogođenije bile nijanse "Cosmic Orange" i "Deep Blue". Zbog ovakvih problema, dio kupaca već je zatražio zamjenu uređaja ili povrat novca od Applea.

Mogući uzroci i rješenja

Iako još nema službene potvrde, mnogi nagađaju da bi uzrok mogla biti izloženost UV zračenju. Korisnici su primijetili da boja počinje blijedjeti nakon što je telefon neko vrijeme bio vani, na dnevnom svjetlu.

Kao privremeno rješenje preporučuje se stalno nošenje uređaja u zaštitnoj maski kako bi se usporio ili spriječio ovaj proces. Apple se još nije službeno oglasio o novim prijavama.

Očekuje se da će tvrtka ponuditi zamjenu pogođenih uređaja s obzirom na to da su prošle godine na isti način rješavali prijave korisnika s identičnim greškama.