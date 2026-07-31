Broj električnih automobila u Europi lani skočio za 30 posto!

U 2025. godini u Europskoj uniji registrirano je 1,89 milijuna novih osobnih automobila na isključivo električni pogon (na baterije), što predstavlja snažan oporavak i rast od 29,7% u odnosu na 2024. godinu. Ovaj porast dolazi nakon pada iz 2024., kada je broj novih registracija pao za 6,0% u odnosu na 2023. godinu (1,46 milijuna automobila).

Ukupan broj osobnih automobila na isključivo električni pogon u 2025. dosegao je 7,59 milijuna, što je povećanje od 31,5% u odnosu na flotu iz 2024. godine koja je iznosila 5,77 milijuna.

Foto: eurostat

Plug-in hibridi također su zabilježili značajan rast, s povećanjem novih registracija od 34,2% u odnosu na 2024., dosegnuvši ukupno 1,03 milijuna novih registracija u 2025. Nasuprot tome, broj novih registracija ne-plug-in hibrida rastao je znatno sporije, za 13,4%, ali je ukupni broj novih registracija ovih vozila dosegao 3,62 milijuna, što je više od bilo koje druge vrste novih automobila.

Registracije novih osobnih automobila s čistim dizelskim pogonom pale su za 22,0% (1,07 milijuna), dok su automobili na čisti benzin zabilježili sličan pad od 18,4% (2,98 milijuna).

Podaci su preuzeti iz Eurostatovih baza podataka o osobnim automobilima.

*uz korištenje AI-ja