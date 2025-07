Brutalni snagator za igranje: Isprobali smo RedMagic 10S Pro

Gaming telefon koji donosi vrhunske performanse, ogroman zaslon i masivnu bateriju, ali uz nekoliko bolnih rezova koji ga udaljavaju od "mainstream" flagship titule.

Pametni telefoni orijentirani na gaming i dalje su nišna kategorija, no RedMagic je s modelom 10S Pro još jednom dokazao da itekako zna isporučiti moćan mobilni stroj po pristupačnijoj cijeni. Ovaj uređaj ne skriva svoju namjenu, s RGB efektima, fizičkim okidačima i aktivnim hlađenjem jasno poručuje kome je namijenjen. Tijekom nekoliko dana isprobali smo kako se on ponaša, ali i kakav je sa posebnim dodatkom za hlađenje te kakav je kao flagship u svakodnevnom korištenju.

Dizajn i izrada

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ovo je telefon koji je stigao samo šest mjeseci nakon prethodnika 10 Pro s kojim dijeli mnogo komponenti, a ako niste upoznati s Redmagicom, ovo je je praksa koju dugo slijede.

Već na prvi pogled jasno je kome je ovaj uređaj namijenjen. Stražnja strana odiše futurizmom, tu je prozirna poleđina koja otkriva RGB osvijetljeni ventilator, a sa bočnih strana su i otvori za zrak. Sve prate agresivne linije, stilski detalji u kontrastnim bojama te potpuno ravne površine bez zaobljenja. Upravo je to detalj koji mi se i jako svidio kod ovog telefona. Sa 8,9 mm debljine je prilično tanak, a kamere ne strše izvan kućišta, što je iznimno praktično, ali i elegantno. Neće se dogoditi da vam telefon zapinje u džepu, a i na stolu će biti ravan i bez klackanja. S njegove desne strane još je i crveni prekidač koji pokreće Game Space softver, a ono što će razveseliti mnoge gamere je i činjenica da imate 3,5 mm utor za slušalice.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kvaliteta izrade je na visokoj razini – sve djeluje čvrsto i precizno sastavljeno, a taktilni gejmerski okidači sa strane dodatno pojačavaju funkcionalnost u igrama. U ruci djeluje robusno, ali ne i neugodno teško, iako njegova masa od 229 grma i dimenzije ipak nisu za svakoga.

Zaslon

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

10S Pro dolazi s odličnim AMOLED zaslonom od 6,85 inča koji dominira prednjom stranom uređaja te je praktično rastegnut do samog ruba telefona. Riječ je o panelu rezolucije 2688 x 1216 piksela te brzinom osvježavanja od 144 Hz što će cijeniti igrači, a dobro će doći i za ugodnu i glatku navigaciju kroz sustav i aplikacije. Maksimalna svjetlina ekrana je 2000 nita. Boje su bogate, prikaz jasan i kontrast dubok, a vidljivost na dnevnom svjetlu je odlična. Prednja kamera je skrivena ispod zaslona i gotovo neprimjetna, iako to dolazi uz blagi kompromis u kvaliteti selfie fotografija.

Senzor otiska prsta nalazi se ispod ekrana i nisam imao zamjerke na njegovu brzinu. 10S Pro je opremljen stereo zvučnicima i to na gornjoj i donjoj strani uređaja što znači ravnomjerniji raspored zvuka. Prilično su glasni i jasni, no za moj ukus nedostaje im dubine. Ali audio doživljaj u igrama možete lako popraviti slušalicama, a možete birati između bežičnih ili klasičnih žičanih slušalica.

Performanse i softver

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Srce RedMagica 10S Pro čini unaprijeđena varijanta Snapdragon 8 Elite pod nazivom “Leading Version”, koja donosi još bolje termalne performanse i veći takt procesora na 4,47 GHz. Na testu smo imali varijantu sa 16/512 GB, a telefon ide sve do 24 GB RAM-a i do 1 TB UFS 4.0 memorije, a u praksi to znači brutalne performanse u kojima igre jednostavno klize po ekranu.

Sintetičke testove također je ‘rasturio’, Geekbench 6 daje 9670 bodova u multi-core testu, dok je u 3DMark Wild Life Extreme dobio fantastičnih 6846 bodova i nadmašio daleko skuplje rivale, poput S25 Ultra.

Asphalt Legends, Diablo Immortal, CoD, Fortnite, baš sve se vrti u punom sjaju. Uz toliko snage ne morate strahovati od odlaska u postavke i podizanja razine kvalitete, te uživanja u punoj kvaliteti vaših igara.

Kao što nema problema s igrama, uz ovo obilje snage nećete imati problema ni sa multitaskingom i svakodnevnim radom.

Telefon dolazi s Androidom 15 i solidnim sučeljem, ali i njihovim ‘vijestima’ umjesto Googleovih na ‘lijevom’ ekranu. To i neke druge suvišne aplikacije možete lako odstraniti, a korisne su njihove aplikacije (Game Space) fokusirane na igranje. Tu možete optimizirati postavke i gomilu drugih parametara. Iz kompanije su potvrdili da će telefon imati podršku kroz 3 godine.

Hlađenje

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ono što ovaj uređaj čini posebno stabilnim pod opterećenjem je ICE-X sustav aktivnog hlađenja. Uključuje ventilator koji se vrti do 23.000 okretaja u minuti te sustav pasivnog hlađenja. Ventilatori su prilično tih i ovaj sustav učinkovito hladi uređaj i omogućuje održavanje maksimalnih performansi kroz dulje vremensko razdoblje. Stražnja strana uređaja se i dalje grije, no toplina ne utječe negativno na rad.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

No, trebate li korak više od hlađenja, RedMagic nudi i dodatak koji se zove Cooler 6 Pro. Radi se o vanjskim hladnjaku koji se može pričvrstiti magnetno ili preko kopče. Unutarnji termoelektrični (TEC) modul snage 30 W u kombinaciji s grafenom na aluminijskoj ploči omogućuje brzo i efikasno provođenje topline, a iz kompanije ističu da za 10-ak sekundi može sniziti temperaturu za 18 Celzija te potom zadržavati performanse bez pregrijavanja. Težak je oko 110 grama i kompaktniji od prethodnika, pa je praktičan za streaming ili dugotrajnije igranje. No ograničenje je potreba za napajanjem preko USB-C kabela, ali uz kraći kabel to može biti gotovo neprimjetno.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Baterija i punjenje

Moćna baterija ključna je za one koji se misle dugo igrati, ali i dugo uživati u filmovima i multimediji. S kapacitetom od 7050 mAh, RedMagic 10S Pro ima jednu od najvećih baterija u klasi. U svakodnevnoj uporabi to znači da možete komotno računati dva dana autonomije uz umjereno korištenje, odnosno ako se ne bacite previše u gaming.

U pakiranju dolazi 80W brzi punjač koji puni uređaj do 100% za nekih 40 minuta Bežično punjenje, međutim, i dalje nije podržano, što se može smatrati jednim od rijetkih nedostataka, osobito u višem cjenovnom rangu.

Kamere

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Premda nije primarno orijentiran na fotografiju, RedMagic 10S Pro dolazi sa solidnim kamerama. Glavna kamera koristi 50 MP senzor s optičkom stabilizacijom i donosi dobre rezultate u dnevnim uvjetima, fotografije su oštre, s dovoljno detalja i izraženim kontrastom, iako je ponekad vidljivo umjetno pojačavanje boja. Više nego dobro za društvene mreže. Ono što je poželjno da se odmah isključi je vodeni žig koji će vam na dno svake fotografije nakalemiti ogroman Redmagic blok s informacijama o fotografiji.

Ultraširoka kamera također je 50 MP, no rezultati su nešto slabiji, osobito u rubovima kadra i pri slabijem svjetlu. Tu je još i 2 MP makro senzor. Video je podržan sve do 8K rezolucije i 30 fps.

Prednja kamera od 16 MP ispod zaslona zanimljivo je riješena, no fotografije su mutnije zahvaljujući ekranu koji blokira leću, što je posebno primjetno kod video poziva ili portreta u zatvorenim prostorima.

