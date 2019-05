Brži i od aviona: Ovaj vlak za 1300 km treba tri i pol sata

Dok se Hrvati iz Zagreba do Splita vlakom voze šest sati, Kinezi će uskoro 1300 kilometara dugom prugom od Pekinga do Šangaja moći projuriti za samo tri i pol sata.

Takvu brzinu trebao bi postići novi maglev vlak kojim bi putovanje između dvije metropole moglo trajati sat vremena manje nego let avionom - kad se uključi i priprema za putovanje zrakom. Inače, trenutni brzi vlak u Kini na istoj ruti vozi pet i pol sati.

Kineska željeznička kompanija CRRC prije nekoliko dana otkrila je prototip futurističkog maglev vlaka koji će uz pomoć magnetske levitacije moći ‘gađati’ i brzine od 600 km/h.

Foto: Profimedia

Prikazali su vagone i futurističku upravljačku kabinu, a novi vlak čekaju dvije godine testiranja te bi 2021. trebao krenuti s vožnjama i transformirati putovanje Kinom. Ding Sansan iz CRRC-a rekao je kako su tri godine istraživali materijale i razvili dovoljno čvrstu konstrukciju za ekstremno brzi prototip. Sada grade novi testni poligon za ekstremno brze maglev vlakove, a trebao bi biti gotov u drugoj polovici ove godine.

Kina je inače prvi maglev vlak uvela još 2002. godine u Šangaju, a taj vlak sa 431 km/h i dalje drži svjetski rekord za vlakove na redovnoj liniji.

China is building the prototype of a "super maglev" train which could hit 1,000 km/h someday. That will be faster than narrow-body airplanes. Click for the research team's goal for 2019 pic.twitter.com/s3FDKlRqV6