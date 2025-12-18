LG ima prvi Dolby FlexConnect soundbar, uz njega zvučnike možete staviti bilo gdje u sobi

LG je uoči sajma CES 2026 predstavio novu liniju kućnih audio uređaja pod nazivom LG Sound Suite, među kojima su prvi LG-jevi zvučnici s podrškom za Dolby Atmos FlexConnect tehnologiju. Sustav uključuje H7 soundbar, M7 i M5 surround zvučnike te W7 subwoofer, a zamišljen je kao modularno rješenje koje se može prilagođavati različitim prostorima i potrebama korisnika.

Dolby Atmos FlexConnect omogućuje postavljanje bežičnih zvučnika bez strogo definirane pozicije u prostoru. Sustav se softverski kalibrira prema rasporedu sobe i položaju zvučnika, a podržava do pet samostalnih zvučnika ili složenije konfiguracije koje, prema LG-ju, mogu doseći i 13.1.7-kanalni sustav.

Foto: LG electronics

Za korištenje FlexConnecta TV mora imati ugrađenu podršku za tu tehnologiju. LG je potvrdio da će je imati njihovi premium modeli iz 2026. godine, dok će dio televizora iz 2025. dobiti podršku putem softverske nadogradnje. Iznimka je H7 soundbar, koji može preuzeti ulogu „glavnog uređaja“ i omogućiti FlexConnect rad s praktički bilo kojim televizorom putem HDMI veze.

LG Sound Suite radi bežično putem Wi-Fi i Bluetooth veze, a sustav koristi automatsku kalibraciju zvuka kako bi se prilagodio akustici prostora. LG navodi da se zvuk dodatno prilagođava ovisno o sadržaju, poput filmova, sporta ili glazbe.

FlexConnect tehnologija prvi put je predstavljena prošle godine na TCL-ovom Z100 sustavu, koji se prodaje po cijeni od oko 300 dolara po zvučniku. LG zasad nije objavio cijene ni točan datum dolaska Sound Suite uređaja na tržište.

LG Sound Suite bit će izložen na CES-u 2026, koji se održava od 6. do 9. siječnja u Las Vegasu.