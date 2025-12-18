Obavijesti

Tech

Komentari 0
SAM ĆE SE PRILAGODITI

LG ima prvi Dolby FlexConnect soundbar, uz njega zvučnike možete staviti bilo gdje u sobi

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
LG ima prvi Dolby FlexConnect soundbar, uz njega zvučnike možete staviti bilo gdje u sobi
3
Foto: LG electronics

Dolby Atmos FlexConnect omogućuje postavljanje bežičnih zvučnika bez strogo definirane pozicije u prostoru. Sustav se softverski kalibrira prema rasporedu sobe i položaju zvučnika

LG je uoči sajma CES 2026 predstavio novu liniju kućnih audio uređaja pod nazivom LG Sound Suite, među kojima su prvi LG-jevi zvučnici s podrškom za Dolby Atmos FlexConnect tehnologiju. Sustav uključuje H7 soundbar, M7 i M5 surround zvučnike te W7 subwoofer, a zamišljen je kao modularno rješenje koje se može prilagođavati različitim prostorima i potrebama korisnika.

Dolby Atmos FlexConnect omogućuje postavljanje bežičnih zvučnika bez strogo definirane pozicije u prostoru. Sustav se softverski kalibrira prema rasporedu sobe i položaju zvučnika, a podržava do pet samostalnih zvučnika ili složenije konfiguracije koje, prema LG-ju, mogu doseći i 13.1.7-kanalni sustav.

Foto: LG electronics

Za korištenje FlexConnecta TV mora imati ugrađenu podršku za tu tehnologiju. LG je potvrdio da će je imati njihovi premium modeli iz 2026. godine, dok će dio televizora iz 2025. dobiti podršku putem softverske nadogradnje. Iznimka je H7 soundbar, koji može preuzeti ulogu „glavnog uređaja“ i omogućiti FlexConnect rad s praktički bilo kojim televizorom putem HDMI veze.

INOVACIJE LG će OLED tehnologije donijeti na LCD televizore. Na CES-u će prikazati svoj Micro RGB ekran
LG će OLED tehnologije donijeti na LCD televizore. Na CES-u će prikazati svoj Micro RGB ekran

LG Sound Suite radi bežično putem Wi-Fi i Bluetooth veze, a sustav koristi automatsku kalibraciju zvuka kako bi se prilagodio akustici prostora. LG navodi da se zvuk dodatno prilagođava ovisno o sadržaju, poput filmova, sporta ili glazbe.

FlexConnect tehnologija prvi put je predstavljena prošle godine na TCL-ovom Z100 sustavu, koji se prodaje po cijeni od oko 300 dolara po zvučniku. LG zasad nije objavio cijene ni točan datum dolaska Sound Suite uređaja na tržište.

LG Sound Suite bit će izložen na CES-u 2026, koji se održava od 6. do 9. siječnja u Las Vegasu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kupujmo europsko! Ovi su električni auti proizvedeni u EU i koštaju do 40 tisuća eura
UZVRAT KINEZIMA

Kupujmo europsko! Ovi su električni auti proizvedeni u EU i koštaju do 40 tisuća eura

Zna se da je glavna prednost kineskih električnih auta često cijena i zato ih je sve više na cestama. Ali i europske marke sve ozbiljnije uzvraćaju udarac: pojavljuje se sve više modela koji u osnovnim verzijama mogu biti ispod 40.000 eura, pogotovo uz akcije i poticaje. Uz to, mnogima je bitna i kvaliteta izrade, osjećaj u vožnji i servisna mreža koja je već razrađena po Europi. U nastavku su pristupačniji europski EV modeli koje vrijedi imati na radaru.
NASA dovršila telekoskop koji bi mogao otkriti jesmo li sami...
VELIKA STVAR

NASA dovršila telekoskop koji bi mogao otkriti jesmo li sami...

NASA je poslala novo svemirsko oko! Teleskop Nancy Grace Roman spreman za lansiranje 2026. Otkriva tajne svemira i lovi 100.000 novih planeta, možda i odgovor na pitanje 'Jesmo li sami'
ChatGPT dobio novi model za slike: Nastavak bitke između Open AI i Google AI modela
NASTAVLJA SE BITKA ZA VRH AI TRŽIŠTA

ChatGPT dobio novi model za slike: Nastavak bitke između Open AI i Google AI modela

Google je zadnjih tjedana pokrenuo val sa svojim Nano Banana Pro modelom za generiranje i uređivanje slika. OpenAI je sad izbacio novu verziju ChatGPT Images, s naglaskom na brže generiranje i bolje uređivanje fotki.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025