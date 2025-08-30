BTC pada na 109K $, ali analitičari ciljaju 200K $ u „Uptoberu“ – Bitcoin Hyper dosegao 12M$ u pretprodaji

Da bi stigao do 200.000 $, Bitcoin bi morao rasti približno 83 % – potez koji može izgledati ambiciozno s obzirom na rujan kao jedan od najslabijih mjeseci za BTC. Ipak, jedan analitičar vjeruje da je taj cilj moguć u dva najbullish mjeseca zabilježena za Bitcoin: Uptober i Moonvember.

Ogroman katalizator koji ne pruža samo porast cijene, već i temeljnu promjenu za Bitcoin – njegova najbrža Layer-2 ikada izgrađena, Bitcoin Hyper (HYPER) – mogao bi cijene poslati u nebo. Podržan s više od 12 milijuna $ financiranja, prvi je koji integrira brzinu izvršavanja Solane u Bitcoin osnovni sloj, stvarajući ekosustav za koji mnogi vjeruju da bi mogao dodatno povećati potražnju za BTC-om.

Bitcoin Hyper funkcionira na ekonomiji s dvostrukom kriptovalutom: uloga BTC-a se širi jer pokreće dAppove koji su se prije smatrali nemogućima, dok token HYPER pokreće sustav kao valuta za naknade, upravljanje i više.

Ono što daje HYPER-u prednost je Bitcoin narativ. Budući da Bitcoin Hyper jača BTC dodavanjem korisnosti i programabilnosti, ta povezanost može HYPER-u donijeti ogroman porast cijene, što će se dodatno naglasiti kada bude listan na velikim burzama.

To znači da je po cijeni od 0,012805 $ po tokenu, HYPER iznimno atraktivan za token izravno povezan s rastom Bitcoina. No, s preostalih samo 31 sat u ovoj rundi, cijena će skočiti u sljedećoj fazi.

Skeptici ciljaju 75.000 $, bikovi 200.000 $ – Katalizator bi mogao biti Bitcoin Hyper

Bitcoin je skočio do 117.000 $ nakon labavog tona Fed-a na simpoziju u Jackson Holeu, što je signaliziralo mogući rez kamatnih stopa na sastanku FOMC-a 17. rujna.

No optimizam nije dugo trajao. Kit koji je prodao velike količine BTC-a pokrenuo je kaskadu prisilnih likvidacija – brišući više od 838 milijuna $ na tržištima kriptovaluta – i spustio cijenu na 109.000 $.

Takva volatilnost ohrabrila je najveće skeptike Bitcoina. Peter Schiff predviđa pad na 75.000 $, pozivajući ulagače da prodaju sada i kupe jeftinije. Njegovo upozorenje ima težinu s obzirom na to da je rujan povijesno jedan od najgorih mjeseci za Bitcoin, s prosječnim padom od 3,77 % i brutalnim padovima od 19,01 % u 2014. i 13,38 % u 2019.

Kako Bitcoin već pada, primamljivo je vjerovati da bi ovaj rujan mogao donijeti još jedan crveni mjesec, što dovodi u pitanje hrabar cilj kraja godine od 200.000 $ koji postavljaju bikovi poput Tom Lee-a iz Fundstrata.

No nisu svi glasovi pesimistični. Crypto Birb je primijetio da BTC može pasti na 90.000–95.000 $ prije nego što se okrene, ostavljajući prostor za masivan rally u Uptoberu i Moonvemberu, povijesno najprofitabilnijem razdoblju za Bitcoin.

Ipak, potez do 200.000 $ zahtijevat će više od sezonskih vjetrova. Čak i uz Strategy Inc. koji unosi povjerenje kupnjom na padu, potreban je pravi katalizator potražnje. I ništa nema veći potencijal za preoblikovanje krivulje potražnje Bitcoina od njegove najbrže Layer-2 mreže – Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper – pravi Layer-2 koji može pokrenuti rast Bitcoina do 200.000 $

Bitcoin Hyper u konačnici preoblikuje krajolik potražnje za Bitcoinom. Danas je BTC prvenstveno poznat kao sredstvo čuvanja vrijednosti – i čak i samo s tim slučajem korištenja, postao je najbolje izvedena imovina u povijesti, rastući približno 3.666.666.700 % s cijene od 0,003 $ u 2010. na 110.000 $ danas.

Iako je Bitcoin izvorno dizajniran kao peer-to-peer novac, njegova uloga kao valuta za svakodnevne transakcije nikada se globalno nije proširila. Osim nekoliko zemalja koje eksperimentiraju s L2 platnim sustavima, većina maloprodajnih i institucionalnih kupaca drži BTC kao zaštitu od inflacije i dugoročno vrednovanu imovinu.

Bitcoin Hyper mijenja tu naraciju. Integracijom Solana Virtual Machine (SVM) u Bitcoin osnovni sloj, uvodi visokoučinkovite dAppove s propusnošću na razini Solane, sve utemeljeno na sigurnosti Bitcoina.

Za pristup ovom ekosustavu, BTC mora biti zaključan u Hyper bridge, gdje se stvara ekvivalentni wrapped BTC za korištenje u DeFi-u, igrama, RWAs, NFT-ovima pa čak i meme kriptovalutama.

Ovaj mehanizam ne samo da širi korisnost Bitcoina, već i jača njegov sigurnosni otisak, jer svaka interakcija s dAppovima ovisi o BTC-u kao temeljnoj zalogovnici.

Kako se približavaju Uptober i Moonvember, Bitcoin Hyper mogao bi postati nedostajući pokretač potražnje – onaj koji ne samo da čuva vrijednost Bitcoina, već je aktivno podiže.

Ako njegov ekosustav pruža korisnost koju ulagači očekuju, Bitcoin Hyper mogao bi biti katalizator koji vodi BTC do ciljeva od 200.000 $ predviđenih od strane analitičara poput Birb-a i Lee-a.

Upozorenje od Birb-a

Međutim, kada Bitcoin dostigne 200.000 $ i kada se u prosincu pojavi profit-taking, Birb upozorava da 2026. može donijeti medvjeđu godinu – u skladu s povijesnim četverogodišnjim ciklusom Bitcoina.

Tradicionalno, godina nakon halvinga pokreće bull run, kao što smo vidjeli 2013., 2017. i 2021. Taj se obrazac ponovio i 2025., kada je Bitcoin dosegao nova rekordna maksimalna stanja i prvi put probio šest znamenki.

No mnogi tvrde da se stari ciklus urušava. Institucionalni priljevi, makroekonomska politika i potezi Fed-a sada imaju veći utjecaj.

Bitcoin Hyper sada prepisuje tu priču. Budući da omogućuje Bitcoin da bude programabilan i transaktabilan brzinama koje nadmašuju Visa i Mastercard, uz neuništivu sigurnost Bitcoina, on stvarno može promijeniti što pokreće potražnju za BTC-om.

Zato pad u rujnu nije samo prilika za akumulaciju više BTC-a – već i za osiguranje HYPER-a, tokena koji pokreće ovaj novi ekosustav.

HYPER plaća naknade za gas, omogućuje upravljanje i podržava staking, dok njegova izravna povezanost s Bitcoinom čini ga atraktivnim za one koji žele veći rast.

Ako idući bull run Bitcoina bude vođen potražnjom za korisnošću, HYPER bi mogao biti u središtu svega.

Pridruži se pretprodaji Bitcoin Hyper dok još nije kasno

Tokeni se mogu kupiti pomoću SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, pa čak i kreditnom karticom.

Za lakše iskustvo, Bitcoin Hyper preporučuje korištenje jednog od najboljih kripto i Bitcoin novčanika – Best Wallet. HYPER je naveden pod Best Wallet's Upcoming Tokens, što olakšava praćenje, upravljanje i preuzimanje kada postane dostupan.

Pridruži se zajednici Bitcoin Hyper na Telegramu i X-u kako bi ostao u toku.

