Sramite se svoje gmail adrese? Sad ćete ju moći I promijeniti

Piše Tin Žigić,
Google je tiho krenuo testirati mogućnost promjene @gmail.com adrese, što do sada praktički nije bilo moguće bez otvaranja novog računa. Opcija se zasad pojavljuje postupno i izgleda da je prvo dostupna dijelu korisnika u Indiji. Ako dođe šire, mnogima će riješiti problem “nezgodne” stare adrese koja je vezana uz sve Google usluge.

Google je u dokumentaciji za Google račun opisao novi postupak koji omogućuje da svoju @gmail.com adresu promijenite u novu @gmail.com adresu, bez gubitka podataka i bez seljenja na novi account.

Najvažnije, stara adresa ne nestaje. Nakon promjene, stari Gmail se postavlja kao alias, pa ćete i dalje primati mailove na obje adrese, a sve što imate u računu, Gmail, Drive, Photos i ostalo, ostaje isto. Google navodi i da se u Google usluge možete prijavljivati i sa starom i s novom adresom.

Postoje i ograničenja. Nakon promjene, ne možete otvoriti novu Gmail adresu za taj račun idućih 12 mjeseci, a u istom razdoblju ne možete ni obrisati novu adresu. Prema tekstu u podršci koju prenose mediji, račun može promijeniti @gmail.com adresu do tri puta ukupno.

Ako se pitate kako provjeriti imate li opciju, put je kroz Google Account postavke: Personal info pa Email, gdje bi se trebala pojaviti stavka za promjenu email adrese Google računa, ali mnogima se još neće prikazati jer rollout ide postupno.

Za sada nema velike službene Google objave za cijeli svijet, pa je realno očekivati da će se detalji još mijenjati. No već i ovaj korak pokazuje da Google prvi put popušta oko jedne od najstarijih “tvrdih” pravila Gmaila, a to je da je vaša adresa zauvijek ista.

