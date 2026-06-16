Budite kao Top Gun: Uz Google Earth i vi možete postati pilot i letjeti slobodno iznad Zemlje

Ako smatrate da je Microsoft Flight Simulator malo previše realističan za vaš ukus, pojavio se novi način na koji se možete vinuti u virtualno nebo. Google Earth ima vlastiti način rada za simulaciju letenja, a od sada mu svatko na svijetu može pristupiti izravno putem internetskog preglednika. Ovu je nadogradnju, koju je Google najavio putem objave na društvenim mrežama, prvi primijetio portal Android Police.

Prepare for takeoff. ✈️ Flight simulator is now available globally on web to all users. https://t.co/jV5ZW7BZeW



We've recently added many our most powerful professional desktop features to web. Elevation profiles, new import types, but there's always been one other feature… pic.twitter.com/s11NDaCx60 — Google Earth (@googleearth) June 12, 2026

Google Earth je, čini se, područje u kojem se ova tehnološka tvrtka prisjeća da tehnologija može biti zanimljiva i zabavna. Tijekom 2024. godine dodana je opcija za pregled povijesnih rekreacija odabranih vremena i mjesta, a sada je stigao i ovaj dodatak.

Kako poletjeti iznad virtualnog svijeta

Kada otvorite Google Earth u svom pregledniku, potrebno je otići na opciju "Istraži Zemlju" (Explore Earth), a zatim unutar izbornika "Alati" (Tools) pronaći "Simulator letenja" (Flight Simulator). Za sve nove virtualne pilote postoji i odjeljak s često postavljanim pitanjima (FAQ) koji im pomaže da se priviknu na Google Earthovu simulaciju. Za razliku od naprednijih simulatora, Googleova verzija nudi pojednostavljenu fiziku leta i ne uključuje mogućnosti polijetanja i slijetanja. Korisnici svoj let započinju na određenoj visini, a zrakoplovom mogu upravljati pomoću tipkovnice ili miša. U slučaju pada, nudi se jednostavno ponovno pokretanje leta.

Eksperimentalna zabava, a ne obuka za pilote

Prije nego što se upustite u avanturu, treba imati na umu dvije važne napomene. Prvo, radi se o eksperimentalnoj značajki, što znači da biste mogli doživjeti povremene nestabilnosti ili neočekivano ponašanje simulatora. Drugo, Google želi vrlo jasno naglasiti da ovo iskustvo nije dovoljno da vas pripremi za kokpit pravog zrakoplova.

"Simulator letenja dizajniran je za ležerno istraživanje, a ne za visokokvalitetnu aerodinamičku obuku."

Od skrivenog dodatka do globalne dostupnosti

Simulator letenja zapravo nije potpuna novost za poznavatelje Google Eartha. Prvotno je dodan u verziju Google Earth 4.2 još 2007. godine kao skrivena značajka, takozvano "uskrsno jaje" (easter egg). S vremenom je postao standardna, iako manje poznata opcija unutar aplikacije za stolna računala. Njegov prelazak na web platformu dio je šireg Googleovog nastojanja da napredne značajke, koje su prije bile dostupne samo u Pro verziji, učini dostupnima svim korisnicima putem preglednika. Među tim značajkama nalaze se i profili nadmorske visine te napredne mogućnosti uvoza podataka.

Tehnologija koja pokreće let

Sama tehnologija koja omogućuje 3D prikaz Zemlje i letenje potječe iz tvrtke Silicon Graphics (SGI) i tehnike nazvane "clip mapping", koja je osiguravala glatko kretanje po virtualnom globusu. Tu je tehnologiju kasnije razvila tvrtka Keyhole, koju je Google kupio 2004. godine, a njihov proizvod EarthViewer postao je temelj za ono što danas poznajemo kao Google Earth. Dostupnost simulatora u pregledniku uklapa se u širi trend razvoja web-baziranih igara i simulacija. Napredak u tehnologijama poput WebGL-a omogućuje pokretanje grafički zahtjevnih aplikacija izravno u pregledniku, čineći virtualno letenje dostupnijim publici koja možda nema dovoljno snažna računala za pokretanje složenih simulatora.

*uz korištenje AI-ja