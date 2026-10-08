Budućnost automobila: LG u novi Genesis GV90 ubacio ekran koji se podiže i niz inovacija

LG Electronics razvio je paket od šest tehnoloških rješenja za unutrašnjost modela Genesis GV90, prvog velikog luksuznog SUV-a marke Genesis. Rješenja obuhvaćaju zaslone, infotainment, multimedijski sadržaj i povezivost vozila.

Među novitetima je 24,6-inčni prilagodljivi podizni središnji zaslon (CID), koji se prvi put ugrađuje u neki Genesisov model. Tijekom vožnje zaslon je spušten, a vidljiva površina ima dijagonalu od 23,6 inča. Na njemu su objedinjeni navigacija, multimedija i instrumentna ploča.

Kada je vozilo zaustavljeno, zaslon se podiže za 90 milimetara, čime se povećava vidljiva dijagonala na 24,6 inča. Time se, među ostalim, otvara mogućnost ugodnijeg korištenja multimedijskih sadržaja.

LG je za GV90 razvio i integrirani infotainment sustav koji je ugrađen u platformu Pleos Connect Hyundai Motor Grupe. Sustav objedinjuje instrumentnu ploču, AVN sustav i head-up zaslon te omogućuje korištenje operativnog sustava Pleos Connect OS i glasovnog asistenta Gleo AI.

Netflix, YouTube i Disney+

Za multimedijski sadržaj zadužena je i LG-jeva platforma Automotive Content Platform (ACP). Ona omogućuje pristup različitim streaming i digitalnim servisima izravno preko sustava vozila.

U ponudi su, među ostalim, Netflix, Disney+, YouTube, TVING, Baby Shark World for Kids, Haystack News i LG Channels. LG najavljuje i uvođenje servisa Zoom, Webex, Rakuten TV i HappyKids, no njihova će dostupnost ovisiti o tržištu i vremenu uvođenja.

Putnici na stražnjim sjedalima dobivaju drugu generaciju LG-jevog sustava connected car Rear Cockpit (ccRC), koji uključuje 13,2-inčni OLED zaslon osjetljiv na dodir. Sustav je također povezan s platformom ACP pa putnicima omogućuje pristup multimedijskim sadržajima.

U središnjoj konzoli nalazi se dodatni osmoinčni dodirni zaslon (CTS) preko kojeg se mogu kontrolirati različite funkcije vozila, uključujući klimatizaciju, sjedala, vrata, osvjetljenje, multimediju i masažu. Zaslon podržava haptičke povratne informacije, kibernetičku sigurnost i bežična ažuriranja softvera.

Šesti element LG-jevog paketa je središnja komunikacijska jedinica CCU 2.0. Ona povezuje ključne elektroničke upravljačke jedinice u vozilu s vanjskim mrežama te omogućuje funkcije poput daljinskog upravljanja vozilom i OTA ažuriranja.

LG navodi da je CCU 2.0 dobio certifikat TÜV Rheinalanda kojim se potvrđuje usklađenost sa zahtjevima razine ASIL-D prema normi ISO 26262 za funkcionalnu sigurnost cestovnih vozila.

Šest LG-jevih rješenja u GV90 tako pokriva ključne dijelove digitalnog iskustva u vozilu – od središnjeg i stražnjih zaslona do infotainmenta, multimedije, upravljanja funkcijama i povezivosti.