Budućnost je počela: Testirali smo nevjerojatno zabavni Audi

Novi Audi E-Tron je bez sumnje najposebniji automobil koji smo ikada imali priliku testirati u Hrvatskoj. Električni SUV ima 408 KS i stoji gotovo milijun kuna te na prvi pogled “obara s nogu”.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Uz ubrzani razvoj električnih automobila bilo je samo pitanje dana kad će se na našem tržištu pojaviti automobil koji će impresionirati više od klasičnih dizelskih ili benzinskih premium modela viših klasa. S pojavom E-trona taj dan je i definitivno stigao. Mnogi električni automobili i do sada su fascinirali, no svi su redom na kraju razočarali zbog dosega. Ni Audi u tom pogledu nije idealan, no mnogo je bolji od svih električnih automobila na našem tržištu. Vozite li agresivno i potpuno iskorištavate potencijal auta s jednim punjenjem (na najbržim punionicama u Hrvatskoj puni se oko dva i pol sata), prevalit ćete 300 kilometara, uz normalnu vožnju kapacitet se diže do 350 i više kilometara, a uz štednju, ovisno o terenu, može se prevaliti i više od 400 kilometara. No u ovom autu nije baš užitak štedjeti, nego juriti. Nevjerojatno kojom lakoćom se ovaj auto katapultira iz mjesta i juri sve do maksimalne brzine koja je elektronički ograničena na 200 km/h. Također, nevjerojatno kojom lakoćom i agilnošću 2,5 tona težak SUV ulazi u zavoje, izlazi iz njih i juri zavojitim cestama. Tajna je u individualnoj distribuciji snage po kotačima i odličnom zračnom ovjesu. A štednje nema ni kad je u pitanju oprema.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Konkretno, na ovome modelu je više od 260.000 kuna dodatne opreme i praktično “nema što nema”. Unutrašnjost, s druge strane, nije nimalo egzotična kao u većini električnih automobila. Zapravo, u potpunosti je preuzet odličan koncept iz A6, A7 i A8 s dva dodirna zaslona i digitalnim instrumentima koji izgleda izuzetno napredno i luksuzno. Primjedbi nema ni na prostranost, u prtljažnik stane 660 litara. Sve u svemu, fascinantan auto “od A do Ž”.

Audi E-Tron

masa: 2490 kg

dimenzije: 490x194x163 cm

pogon: dva elektromotora

baterija: 95 kWh

snaga: 300 kW/408 KS

0-100 km/h: 5,7 s

najveća brzina: 200 km/h

doseg: do 417 km

cijena: 924.991 kn (testni model) 660.769 kn (osnovni model)

Testirani Audi e-tron 55 quattro Advanced u opremi ima parkirne kamere od 360 stupnjeva, alunaplatke 21”, bang & Olufsen premium audio sustav, električno podesiva prednja sjedala, kožne presvlake, head up zaslon, automatski klima-uređaj s četiri zone, matrix led svjetla...