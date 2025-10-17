Budućnost je tu: Robot Captcha u Zagrebu razgovarao s ljudima

Zagreb je u četvrtak nakratko postao središte regionalne tech scene. U Z Centru održana je Game Changer 4.0 konferencija posvećena inovacijama i tehnologiji. Najveću pozornost posjetitelja privukao je humanoidni robot Captcha, koji je svojim nastupom i interakcijom s publikom postao simbol ovogodišnje teme konferencije, humanizacije tehnologije. Captcha je sudjelovao u jednom od predavanja, odgovarao na pitanja publike i družio se s posjetiteljima.

- Captchina prisutnost savršeno utjelovljuje ideju da tehnologija nije tu da nas zamijeni, već da nas nadopuni. Upravo takve inovacije pokazuju kako digitalna transformacija može biti usmjerena na ljude - poručio je organizator konferencije Matija Vučković.

Foto: Dino Ninkovic

Tehnologija u službi čovjeka

Game Changer 4.0 bio je posvećen istraživanju načina na koje tehnologija može oplemeniti poslovanje i svakodnevni život, a ne samo ih automatizirati. Konferencija je donijela bogat program i prepoznatljiv “vajb” zajedništva, kreativnosti i energije, okupljajući lidere i inovatore iz cijele regije.

Na pozornicama su se tijekom dana izmjenjivala istaknuta imena domaće i međunarodne scene, među kojima su bili Karlo Ressler (Europski parlament), Nikola Kapraljević (Infinum), Petya Rusinova (Visa), Damir Sabol (Google), Georg Bauser (ex-Airbnb), Davor Bruketa (Bruketa&Žinić&Grey), Matea Rozina Alexander (TikTok live) i mnogi drugi.

Foto: Dino Ninkovic

Expo zona, startupi i digitalna umjetnost

Uz glavne panele, Entertainment zona privukla je mnoštvo posjetitelja koji su mogli isprobati nagrađivanu hrvatsku videoigru SCUM studija Gamepires. Expo zona bila je središte interakcije i povezivanja, dok je digitalna izložba američke umjetnice Gretchen Andrew, u organizaciji platforme Shpigl, unijela umjetničku notu u svijet tehnologije.

U natjecanju hrvatskih startupa prvo je mjesto osvojio Juicefast, drugo Agesync, a treće Smart Hospitality. Na kraju dana dodijeljene su Game Changer nagrade najinovativnijim projektima u 15 kategorija, uključujući AI, fintech, održivost i gaming industriju.

Dobitnici nagrada po kategorijama

Agritech of the year – AGRIVI

Gaming racket of the year – TODAY’S GAME

Streamer of the year – MALAJSKI TAPIR

Ecotech progress of the year – JADRANKO

Linkedin power creator of the year – DRAGAN PETRIĆ

E-commerce transformation award – VOLIM LJUTO

Women's equality award – IVANA GAŽIĆ, ZAGREBAČKA BURZA

Fintech project of the year – OWN SOLUTIONS

Cybersecurity project of the year – DIVERTO

Gaming design and animation of the year – GAMEPIRES

AI & big data integrated project of the year – MEMGRAPH

Blockchain services project of the year – ELECTROCOIN

Medtech project of the year – Dr. DRAGAN PRIMORAC

Travel tech project of the year – RENTLIO

Game changer – baby unicorn award – GIDEON BROTHERS

Kroz Game Changer još je jednom pokazano i dokazano da tehnologija nije samo alat, nego priča o ljudima, suradnji i idejama koje mijenjaju svijet. Za jedan dan, Zagreb je doslovno živio budućnost. Događaj je još jednom potvrdio status Zagreba kao rastućeg središta regionalne tech inovation scene i mjesta na kojem se rađaju ideje koje oblikuju budućnost.

Više informacija možete pronaći na službenoj stranici Game Changer platforme.