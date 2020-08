Busovača: Da budu sigurniji od korone, nastavnici za đake uredili učionicu na otvorenom

Mjesec dana zaposlenici i ravnatelj OŠ "Kaćuni" uređivali su amfiteatar i klupe na kojima će učenici moći slušati nastavu, a poslužit će i kao prostor za kulturne priredbe i obrazovne projekte

<p><strong>Nastavnici, pomoćno-tehničko osoblje i ravnatelj Osnovne škole "Kaćuni"</strong> u Busovači proteklih su mjesec dana u dvorištu svoje škole radili na jedinstvenom projektu. Za svoje su učenike uredili učionicu i amfiteatar na otvorenom, kako bi im u doba epidemije koronavirusa omogućili sigurnu i jedinstvenu nastavu.</p><p>Kako je za portal <a href="https://www.klix.ba/vijesti/bih/nastavnici-i-direktor-skole-kod-busovace-za-ucenike-izgradili-ucionicu-na-otvorenom/200826050">klix.ba</a> izjavio ravnatelj <strong>Dženan Hodžić</strong>, prošla školska godina svima je bila teška.</p><p>- Ali je u isto vrijeme postavila neke nove izazove s kojima se moramo suočiti i na koje što ekspeditivnije moramo odgovoriti. svake godine realizujemo na desetine projekata koji uvijek kao krajnje korisnike imaju naše učenike, za koje se trudimo obezbijediti najbolje uslove za održavanje nastave. - ističe Hodžić čija je OŠ "Kaćuni" u mjestu Kaćuni najveća osnovna škola na području Srednjobosanskog kanjona. Pohađa je više od 1000 učenika koji uz centralnu pohađaju i sedam područnih škola.</p><p>Kako piše klix.ba, izgradnja učionice na otvorenom počela s minimalnim sredstvima koje je osigurala sama škola, a onda se priključila i <strong>Općina Busovača</strong>, koja je osigurala materijal, dok su se zaposlenici uključili u posao.</p><p>Prekrasno uređen prostor poslužit će i za održavanje brojnih priredbi za stanovnike ovoga kraja, a za koje škola i inače organizira različite projekte. </p><p>- Učionica pod vedrim nebom, multifunkcionalni amfiteatar, će učenicima ponuditi poseban pristup nastavi i svim školskim događajima te će ujedno biti i mjesto gdje će stanovnici lokalne zajednice, ali i susjednih općina, uživati u različitim profesionalnim i amaterskim scenskim programima - kazao je ravnatelj.</p><p><strong>Prije postavljanja amfiteatra posađeno je 240 sadnica drveća, te je uz uređenje učionice izgrađeno i dječje igralište. Amfiteatar će sadržavati i scenski prostor dužine četiri, dubine tri i visine gotovo tri metra, te je opremljen vrhunskom rasvjetom. Kako ističu u školi, Otvorena scena OŠ "Kaćuni" će moći organizirati različite kulture, obrazovne i druge scenske sadržaje, a prostor će uz proširenje moći primiti i do 500 posjetitelja. </strong></p><p>-Najiskrenije se zahvaljujem svima onima koji su se uključili u realizaciju ove ideje sa željom da ćemo svi zdravi i nasmijani i u što skorije vrijeme uživati u različitim sadržajima koji će igrati na našoj malo otvorenoj sceni - izjavio je Hodžić.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1970082" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-34/busovaca2.jpg" title="" width="100%"></x-inline>Učionice na otvorenom i prije 100 godina</h2><p><strong>Inače, učionice na otvorenom</strong> od početka epidemije korone primijenile su mnoge škole, kako u Hrvatskoj, tako i diljem svijeta. Od pravih malih razreda u školskim vrtovima, do terenske nastave, tjelesnog na otvorenom i učenja u prirodi, sve su to ugodni i kreativni načini za sigurnu nastavu. Ovakva rješenja koristila su se još početkom stoljeća. Primjerice dok je u SAD-u vladala epidemija tuberkuloze, dvoje liječnika na njujorškom Rhode Islandu predložilo je lokalnim školama eksperiment s učionicom na otvorenom. U napuštenoj zgradi bez krova uređene su učionice, a nastava nije prekidana ni tijekom ledene zime. Učenici su sjedili u posebnim "eskimskim" vrećama, s posebnim grijačima za noge. Eksperiment se pokazao uspješnim, niti jedno dijete nije se razboljelo od tuberkuloze. Sljedećih godina ovakve je učionice otvorilo više od 60 škola na tome području.</p><p>I prije pandemije korone model u kojem djeca provode što više vremena na otvorenom bez obzira na vremenske uvjete primjenjivao se u, primjerice, skandinavskim zemljama, Rusiji itd. Primjenjuju ga i brojni alternativni edukativni programi, poput Waldorfske škole, te lani otvorenog šumskog vrtića u Istri.</p><p><strong>Istraživanja pokazuju kako se djeci značajno jača imunitet boravkom na otvorenom, a tijekom pandemije korone, piše The New York Times, istraživanje u Bangladešu pokazalo je kako su učenici koji su radili na otvorenom pokazali i bolje rezultate.</strong></p>