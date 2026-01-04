Obavijesti

NOVI ELEKTRIČNI LIDER

BYD po prvi put prešišao Teslu

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kineski BYD je po prodaji električnih auta u 2025. prvi put prestigao Teslu, nakon godina u kojima se razlika stalno topila. Za Teslu je to neugodan trenutak jer joj prodaja pada drugu godinu zaredom, dok konkurencija, posebno u Europi, sve jače gura jeftinije i novije modele.

Kineski BYD je u 2025. po prvi put prestigao Teslu i postao najveći prodavač baterijskih električnih vozila na svijetu. Prema dostupnim podacima, BYD je isporučio oko 2,26 milijuna potpuno električnih vozila, dok je Tesla završila godinu na oko 1,64 milijuna isporuka. 

Za Teslu je posebno bolno to što joj je 2025. druga godina zaredom s padom prodaje. Reuters navodi da je Tesla u 2025. isporučila 1,64 milijuna vozila, u odnosu na 1,79 milijuna u 2024., a u četvrtom kvartalu je pala na 418.227 isporuka, oko 15,6% manje nego godinu ranije. Dio analitičara to veže uz jaču konkurenciju, slabljenje potražnje i promjene poticaja na ključnim tržištima, uz sve izraženiji problem percepcije brenda. 

BYD je s druge strane rast gradio agresivno, posebno izvan Kine. Reuters piše da je kompanija prijavila rekordnih oko 1 milijun prodanih vozila izvan Kine u 2025., što je velik skok u odnosu na godinu ranije, i da im je Europa jedno od glavnih bojišta gdje sve češće pobjeđuju cijenom i širinom ponude. Uz to, BYD nije “samo” EV priča: u istom razdoblju prodaju diže i s plug in hibridima, a ukupno je u 2025. prodala oko 4,55 milijuna vozila kad se zbroje sve vrste pogona, navodi Guardian.

Za kupce u Europi ova promjena znači da će pritisak na cijene i opremu biti još jači. Kad brend koji raste najbrže gura modele u velikim serijama i s jakom cjenovnom strategijom, konkurenti obično odgovaraju popustima, “akcijskim” paketima opreme ili bržim osvježavanjem modela, a to se često prelije i na tržišta poput našeg kroz cijene, dostupnost i rokove isporuke.

Za Teslu je ovo signal da više ne može računati na stari momentum Modela 3 i Modela Y bez ozbiljnijih noviteta. Reuters navodi da je Tesla u međuvremenu predstavila jeftinije “Standard” verzije Modela 3 i Modela Y, pokušavajući vratiti dio kupaca koji gledaju prvenstveno cijenu, dok paralelno sve više priča o robotaksijima i humanoidnim robotima kao “idućoj velikoj stvari”. Reuters U prijevodu, borba za tron se seli iz marketinga u stvarnu ponudu, cijenu i dostupnost, a BYD je u 2025. pokazao da tu trenutno izgleda uvjerljivije.

Isprobali smo svestrani Lenco LS-60BK, gramofon za slušanje ploča bez komplikacija
JEDNOSTAVNI VINILI

Isprobali smo svestrani Lenco LS-60BK, gramofon za slušanje ploča bez komplikacija

Već na prvi pogled LS-60BK ostavlja dobar dojam, a iako njegovi ugrađeni zvučnici neće impresionirati, pokazuje snagu kod povezivosti
Napokon shvatili: Volkswagen će vratiti fizičke tipke u I.D. Polo
ZAOKRET ZA VW

Napokon shvatili: Volkswagen će vratiti fizičke tipke u I.D. Polo

Ovaj potez označava značajan zaokret u Volkswagenovoj dizajnerskoj filozofiji i izravan je odgovor na brojne kritike kupaca koji su se posljednjih godina žalili na komplicirane i neintuitivne kontrole osjetljive na dodir
Kina napravila vlastitu grafičku karticu: Nisu se baš proslavili...
KINA SE UKLJUČUJE U GPU

Kina napravila vlastitu grafičku karticu: Nisu se baš proslavili...

Pojavili su se prvi javni benchmark rezultati za Lisuan G100, grafički čip koji se često spominje kao prvi kineski pokušaj “prave” gaming kartice. Rezultat je zasad puno slabiji nego što su najave sugerirale

