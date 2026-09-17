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BYD stiže u Europu s električnim divom: 1006 KS i punjenje snagom od čak 1,5 MW

Piše Autostart,
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BYD stiže u Europu s električnim divom: 1006 KS i punjenje snagom od čak 1,5 MW
Foto: BYD
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Tesla prve europske isporuke Semija planira za 2027. godinu. Do tada bi se kineski suparnik već mogao dobro udomaćiti na europskim autocestama

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Tesla Semi napokon stiže u Europu, no Elon Musk ovdje će imati jaku konkurenciju. Na sajmu IAA Transportation u Hannoveru kineski BYD predstavio je ETT 44, veliki električni tegljač razvijen upravo za europsko tržište. Na papiru u nekoliko važnih disciplina nadmašuje europski Semi, prije svega veličinom baterije, dosegom i maksimalnom snagom punjenja.

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