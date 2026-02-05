Obavijesti

TRŽIŠTE NA PREKRETNICI

BYD-u pada prodaja peti mjesec zaredom, evo zašto bi to moglo pojačati rat cijenama globalno

Piše Tin Žigić,
BYD-u pada prodaja peti mjesec zaredom, evo zašto bi to moglo pojačati rat cijenama globalno
Zagreb: Svečano predstavljanje automobila BYD | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

BYD-u je u siječnju prodaja pala peti mjesec zaredom, uz sve jaču konkurenciju na domaćem tržištu. Kad najveći igrač u Kini uspori, često odgovara agresivnijim popustima i jačim guranjem izvoza, što pređe i na druga tržišta kroz pritisak na cijene i poteze konkurenata.

BYD-ova prodaja vozila pala je u siječnju 30,1 posto u odnosu na isti mjesec lani, peti mjesec zaredom, i kompanija je globalno isporučila 210.051 vozilo, objavio je Reuters. Evo zašto je to važno globalno.

Veći pritisak na cijene izvan Kine

Kad BYD uspori kod kuće, najčešći odgovor je pojačati akcije i “gurati volumen” kroz izvoz. To može dodatno spustiti cijene električnih auta u segmentima gdje je BYD jak, pogotovo u pristupačnijim modelima i flotama. Posljedica je da i konkurenti, od drugih kineskih brendova do europskih i korejskih proizvođača, često moraju reagirati popustima ili bogatijim paketima opreme.

Europa dobiva još jači “cjenovni šok” u masovnom segmentu

BYD i drugi kineski proizvođači već su promijenili igru u nižim i srednjim cjenovnim razredima. Ako se izvoz dodatno pojača, pritisak bi se najviše osjetio na modelima koji su danas “na rubu” cjenovne isplativosti u EU, posebno kod marki koje ionako imaju tanje marže na električnim autima.

Ubrzanje konsolidacije i gašenja slabijih igrača

Reuters navodi da BYD gubi dio terena od rivala poput Geelyja i Leapmotora u pod 25.000 dolara segmentu, što je znak koliko je tržište u Kini brutalno kompetitivno. Kad se ta dinamika pojača, slabiji proizvođači (i dobavljači) globalno ulaze u probleme, pa su realniji scenariji spajanja, rezanja ponude i zatvaranja pojedinih linija.

Pritisak na Teslu i “stare” proizvođače, ali i na rabljene EV-e

Ako novi EV-i u prosjeku postaju jeftiniji zbog akcija i viška ponude, to ruši i cijene rabljenih električnih auta na više tržišta. To je dobro za kupce rabljenih, ali loše za one koji računaju na jaču preprodajnu vrijednost i za leasing modele koji ovise o rezidualnoj vrijednosti.

Posljedice za dobavljački lanac baterija i sirovina

Manje isporuka ili jači popusti znače pritisak na marže, a to se često prebacuje niz lanac: od baterijskih ćelija do logistike i sirovina. U praksi to može dovesti do agresivnijih pregovora s dobavljačima, promjena u narudžbama i ubrzavanja prelaska na jeftinije kemije baterija u masovnim modelima.

