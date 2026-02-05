Nintendo Switch najprodavanija je Nintedo konzola u povijesti

Nintendo je u najnovijim financijskim rezultatima objavio da je Switch do 31. prosinca 2025. prodan u 155,37 milijuna primjeraka, čime je prešao Nintendo DS koji je godinama držao vrh s 154,02 milijuna.

To je velika simbolična prekretnica jer Switch nije samo obična konzola, nego hibrid koji je od 2017. praktički promijenio smjer Nintenda. Rekord je došao i nakon što je uređaj ušao u devetu godinu života, uz to da se i dalje prodaje u više varijanti, uključujući OLED model.

Važno je i da se sve događa paralelno sa Switch 2 valom. Nintendo je već ranije pokazao koliko novi hardver brzo diže prihode, ali originalni Switch očito još uvijek ima svoje mjesto, posebno kod onih koji ulaze u ekosustav zbog ogromne biblioteke igara i niže cijene u odnosu na novi model.

U istom kontekstu mnogi odmah povlače i usporedbu s apsolutnim rekordom industrije, Sonyjevim PS2, koji se dugo vrti oko granice od oko 160 milijuna. Switch je sada relativno blizu toj brojci, ali tempo prodaje u ovoj fazi života konzole i fokus Nintenda na Switch 2 sugeriraju da će “lov na PS2” biti teži nego što je izgledalo prije godinu dana.