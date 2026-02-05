Što ako Netflix postane preskup nakon kupnje HBO-a? 'Možete nas otkazati jednim klikom!'

Suizvršni direktor Netflixa Ted Sarandos suočio se s oštrim pitanjima američkih senatora oko megaposla teškog gotovo 83 milijarde dolara, kojim streaming div namjerava preuzeti Warner Bros. Discovery, uključujući i HBO. Na saslušanju pred senatskim pododborom za antimonopolsku politiku, glavna tema bila je hoće li spajanje dovesti do viših cijena za korisnike, na što je Sarandos dao vrlo izravan odgovor.

Zabrinutost zbog rasta cijena

Senatorica Amy Klobuchar izrazila je zabrinutost kako će Netflix osigurati da pretplate ostanu "priuštive" za kućanstva, pogotovo jer je tvrtka već podigla cijene u siječnju 2025. godine unatoč rastu broja korisnika. Upitala je kakve garancije potrošači imaju da se trend poskupljenja neće nastaviti nakon što Netflix preuzme tako velikog konkurenta. Sarandos je ustvrdio da prethodna poskupljenja odražavaju "puno veću vrijednost" koju korisnici dobivaju kroz ulaganja u sadržaj.

​- Mi smo usluga koja se otkazuje jednim klikom. Dakle, ako potrošač kaže: 'To je previše za ono što dobivam', može jednostavno, jednim klikom, otkazati pretplatu - poručio je Sarandos.

Tržište je i dalje konkurentno

Sarandos je tijekom dvosatnog saslušanja ustrajao na tome da spajanje ne predstavlja rizik od stvaranja monopola. Naglasio je kako je streaming tržište iznimno konkurentno, ističući kao glavne rivale tehnološke divove poput Googlea, Applea i Amazona. Kako bi potkrijepio svoje tvrdnje, iznio je podatke Nielsena prema kojima YouTube sam ima veći udio u gledanosti na televizorima u SAD-u (12,7 posto) od Netflixa (devet posto).

Tvrdnju da su Netflix i HBO Max komplementarne usluge, a ne isključivo konkurenti, branio je podatkom da čak 80 posto pretplatnika HBO Maxa već ima i Netflixov račun. Prema njegovim riječima, spajanje bi korisnicima donijelo "više sadržaja za manje novca" objedinjavanjem ponude.

Detalji megasporazuma

Akvizicija, čija se vrijednost procjenjuje na 82,7 milijardi dolara, donijela bi Netflixu vlasništvo nad golemom bibliotekom sadržaja, uključujući franšize poput Harryja Pottera i DC Universea, kao i legendarne studije Warner Bros. Ipak, dogovor je pod strogim nadzorom regulatora, a senatori iz obje stranke izrazili su bojazan da bi posao mogao naštetiti konkurenciji, smanjiti broj radnih mjesta u Hollywoodu i u konačnici dovesti do manje izbora za potrošače.