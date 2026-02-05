Obavijesti

Tech

Komentari 0
HLADNA PORUKA DIREKTORA

Što ako Netflix postane preskup nakon kupnje HBO-a? 'Možete nas otkazati jednim klikom!'

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Što ako Netflix postane preskup nakon kupnje HBO-a? 'Možete nas otkazati jednim klikom!'
Foto: Dado Ruvic

Sarandos je tijekom dvosatnog saslušanja ustrajao na tome da spajanje ne predstavlja rizik od stvaranja monopola. Naglasio je kako je streaming tržište iznimno konkurentno, ističući kao glavne rivale tehnološke divove poput Googlea, Applea i Amazona

Admiral

Suizvršni direktor Netflixa Ted Sarandos suočio se s oštrim pitanjima američkih senatora oko megaposla teškog gotovo 83 milijarde dolara, kojim streaming div namjerava preuzeti Warner Bros. Discovery, uključujući i HBO. Na saslušanju pred senatskim pododborom za antimonopolsku politiku, glavna tema bila je hoće li spajanje dovesti do viših cijena za korisnike, na što je Sarandos dao vrlo izravan odgovor.

Zabrinutost zbog rasta cijena

NAPET DOKUMENTARAC Netflixov film kojeg svi gledaju i tvrde: Uznemirujuć je, baš zato ne možete skinuti oči s njega...
Netflixov film kojeg svi gledaju i tvrde: Uznemirujuć je, baš zato ne možete skinuti oči s njega...

Senatorica Amy Klobuchar izrazila je zabrinutost kako će Netflix osigurati da pretplate ostanu "priuštive" za kućanstva, pogotovo jer je tvrtka već podigla cijene u siječnju 2025. godine unatoč rastu broja korisnika. Upitala je kakve garancije potrošači imaju da se trend poskupljenja neće nastaviti nakon što Netflix preuzme tako velikog konkurenta. Sarandos je ustvrdio da prethodna poskupljenja odražavaju "puno veću vrijednost" koju korisnici dobivaju kroz ulaganja u sadržaj.

​- Mi smo usluga koja se otkazuje jednim klikom. Dakle, ako potrošač kaže: 'To je previše za ono što dobivam', može jednostavno, jednim klikom, otkazati pretplatu - poručio je Sarandos.

Tržište je i dalje konkurentno

A TEK PRIJATELJI I RODBINA Velik rast: Netflix premašio 325 milijuna plaćenih pretplatnika
Velik rast: Netflix premašio 325 milijuna plaćenih pretplatnika

Sarandos je tijekom dvosatnog saslušanja ustrajao na tome da spajanje ne predstavlja rizik od stvaranja monopola. Naglasio je kako je streaming tržište iznimno konkurentno, ističući kao glavne rivale tehnološke divove poput Googlea, Applea i Amazona. Kako bi potkrijepio svoje tvrdnje, iznio je podatke Nielsena prema kojima YouTube sam ima veći udio u gledanosti na televizorima u SAD-u (12,7 posto) od Netflixa (devet posto).

Tvrdnju da su Netflix i HBO Max komplementarne usluge, a ne isključivo konkurenti, branio je podatkom da čak 80 posto pretplatnika HBO Maxa već ima i Netflixov račun. Prema njegovim riječima, spajanje bi korisnicima donijelo "više sadržaja za manje novca" objedinjavanjem ponude.

Detalji megasporazuma

Akvizicija, čija se vrijednost procjenjuje na 82,7 milijardi dolara, donijela bi Netflixu vlasništvo nad golemom bibliotekom sadržaja, uključujući franšize poput Harryja Pottera i DC Universea, kao i legendarne studije Warner Bros. Ipak, dogovor je pod strogim nadzorom regulatora, a senatori iz obje stranke izrazili su bojazan da bi posao mogao naštetiti konkurenciji, smanjiti broj radnih mjesta u Hollywoodu i u konačnici dovesti do manje izbora za potrošače.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Hrvatski Top 20: Ovo su najprodavaniji auti u siječnju
AUTO PRODAJA

FOTO Hrvatski Top 20: Ovo su najprodavaniji auti u siječnju

U Hrvatskoj je u siječnju prodano 3.946 novih putničkih automobila što je 11,5 posto manje nego u siječnju 2025., podaci su o novim registracijama koje u srijedu prenosi agencija Promocija Plus. U prvom mjesecu ove godine najviše novih putničkih vozila prodala je Škoda, njih 515, pa taj proizvođač drži oko 13 posto ukupnog hrvatskog tržišta. Drugi je Volkswagen koji je prodao tek jedno vozilo manje, treća je Toyota s prodajom od 306 automobila i udjelom u ukupnoj prodaji od 7,7 posto.
Ima se: Netko je u Hrvatskoj prošlog mjeseca kupio dva Bentleya i dva Aston Martina
PODACI ZA SIJEČANJ

Ima se: Netko je u Hrvatskoj prošlog mjeseca kupio dva Bentleya i dva Aston Martina

U siječnju je u Hrvatskoj prodano 3.946 novih putničkih automobila, što je 11,5 posto manje nego u istom mjesecu lani. Najprodavaniji su bili hibridi, a među najskupljim novoregistriranim autima ističe se podatak da su prodana po dva Bentleya i dva Aston Martina.
BMW mijenja legendarni znak, evo kolika će biti razlika
NOVA ERA BMW

BMW mijenja legendarni znak, evo kolika će biti razlika

BMW uvodi blago osvježen logo koji će se od veljače početi pojavljivati na novim automobilima, a prvi model koji ga nosi je novi iX3 za 2027. Promjene su namjerno suptilne: boje su dublje, a crni prsten oko znaka mijenja završnu obradu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026