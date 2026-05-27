U standardnoj izvedbi Z9 GT u Europi kreće od 117.500 eura, što je već vrlo ozbiljan iznos i mnogo više od cijene u Kini, ali i dalje neusporedivo manje od aukcijskih 700.000 eura
SKUPO ZA 'KINEZE'
BYD za ovaj auto traži 34.000 eura, no sada je u Europi prodan po cijeni Ferrarija
Denza Z9 GT, Model koji u Kini starta od 269.800 juana, odnosno oko 34.000 eura, sada je u posebnoj izvedbi Chopard Edition prodan na aukciji u Francuskoj za čak 700.000 eura. Time je jedan kineski brzi električni auto, barem na jednu večer u Cannesu, ušao u cjenovni prostor hiperautomobila, piše Autostart.
