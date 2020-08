C3 Aircross: I osnovni model može biti vrlo dobar i privlačan

Isprobali smo osnovnu verziju malog Citroënova SUV-a. C3 i u baznoj opremi izgleda vrlo atraktivno i originalno, dobro je motoriziran i opremljen te vrlo udoban

<p>Osnovni modeli nekih proizvođača često nemaju veze s onim što dobivamo na test ili gledamo na promotivnim fotografijama i filmićima. No kod ovog auta baš i nije tako. Ovo je trenutačno najjeftiniji C3 Aircross. Sa 119.900 kuna također spada među najjeftinije aute u klasi, no nudi mnogo više od onoga što biste očekivali od osnovnog modela.</p><p>Citroën ga je lijepo uredio, dvobojna karoserija podiže dojam, kao i naplatci koji će sve zavarati. Oni nisu aluminijski, nego obični čelični, no imaju takvu konstrukciju i ukrasne poklopce da će 99 posto ljudi biti uvjereni da su ovo atraktivni dvobojni aluminijski naplatci. I nas su zavarali. </p><p><br/> Unutrašnjost nije luksuzna, no daleko je od siromašne. U opremi je 7” dodirni zaslon, sjedala su vrlo udobna i izgledaju dobro, tu su i brojni ukrasi. Auto, naravno, ima i klima-uređaj, ali on malo zbunjuje. Naime, njime se upravlja putem dodirnog zaslona, no riječ je o klima-uređaju bez automatskog načina rada. </p><p><br/> Od ostale važne opreme auto ima tempomat i senzore za parkiranje. Dakle, sve potrebno je tu. I motor je daleko od nečega osnovnog. Benzinac sa 110 KS dovoljno je snažan za ovaj auto, radi uglađeno, elastičan je i vrlo štedljiv. Na testu smo trošili 6,4 l/100 km. Auto velike pohvale zaslužuje i zbog prostranosti. Straga je dosta mjesta, a u prtljažnik stane 410 litara. Pohvale zaslužuje i vrlo udoban ovjes, no ne i osjećaj pri dinamičnijoj vožnji zbog previše naginjanja i neizravnog upravljača. </p>