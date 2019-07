C5 Aircross na testu: Velik je, svojeglav, udoban i luksuzan

Dovoljno je pogledati u unutrašnjost C5 Aircrossa i postaje jasno da je ovaj automobil stvoren uz opuštanje i uživanje. Fascinantno udobna sjedala, obilje luksuzne opreme, brižan dizajn... I u vožnji taj se dojam samo pojačava. Iako sa 177 KS pršti od snage, osnovna karakteristika C5 Aircrossa je udobnost. Zbog njegova naprednog jedinstvenog ovjesa ovo je najudobniji auto u klasi, a tome doprinosi i odličan automatski mjenjač s osam brzina.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Izgled C5 Aircrossa nije za svakoga, no mnoge jako privlači

Bez sumnje, C5 Aircross ima nešto čime se može pohvaliti rijetko koji automobil, originalnost izgleda, tehnologije i čitavog poimanja toga što bi automobil trebao biti. Cijena testnog automobila prilično je visoka, no ovo je najskuplja izvedba koju možete odabrati s obiljem dodatne opreme. Može puno jeftinije, no tada to, ruku na srce, nije više isto. Ostaje dizajn i udobnost, no nema profinjenog luksuza koji toliko podiže dojam.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL I unutrašnjost je prilično svojeglavo dizajnirana, no prepun je opreme i odiše apsolutnim luksuzom

TVORNIČKI PODACI

masa: 1615 kg

dimenzije: 450x186x165 cm

obujam: 1997 ccm

snaga: 130 kW/177 KS

0-100 km/h: 8,6 s

najveća brzina: 211 km/h

potrošnja: 4,8l/100 km

cijena: 321.005 kn (testni model) 179.900 kn (osnovni dizel)

Testirani Citroën C5 Aircross Shine BlueHDi 180 u opremi ima kožna sjedala, panoramski krovni prozor, 19” alunaplatke, navigaciju, električno otvaranje prtljažnika, kameru...