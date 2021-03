Pandemija korone u cijelom je svijetu loše utjecala na obrazovanje. Velikom broju djece zatvaranjem škola doslovce je postalo nedostupno čak i ono osnovno obrazovanje, a posljedice će se osjetiti u godinama koje dolaze.

U Hrvatskoj, nasreću, situacija s nastavom je bolja i od nekih europskih zemalja koje volimo smatrati razvijenijima, no i dalje ima mnogo problema u provedbi. Udruga Obitelji 3plus, koja se bavi temama i problemima obitelji s troje i više djece, provela je istraživanje o digitalnim prilikama među 2300 obitelji diljem zemlje. Kako ističe Ivan Malbašić, predsjednik Udruge, nisu sve obitelji s više djece u istoj situaciji i to nije dobro.

- Istraživanje je pokazalo da 12 posto hrvatskih obitelji u kućanstvu ne posjeduje prikladnu opremu, poput računala i televizora, za praćenje online nastave. Među obiteljima s više od troje djece taj je postotak još veći i iznosi 18 posto, a čak 40 posto takvih obitelji zabrinuto je za dugoročnu perspektivu svoje djece u kontekstu on line nastave - ističe Malbašić.

Istraživanje provedeno u travnju prošle godine pokazalo je i kako u obiteljima u kojima dvoje ili više članova obitelji radi od kuće njih čak 37,9 % ima tek djelomične uvjete za rad od kuće, dok njih 16,1 % smatra kako nemaju adekvatne uvjete za rad od kuće. Zbog školovanja djece od kuće čak 41,7 % roditelja značajno je dodatno opterećeno. Ta je činjenica još više izražena kod 3plus roditelja, kod kojih je svaki drugi roditelj (49,4 %) značajno dodatno opterećen zbog školovanja djece od kuće.

Bez osnovnih digitalnih vještina zakinuti su u startu

Udruga se stoga povezala s udrugom PWMN (Professional Women’s and Men’s Network) Croatia te je nastala inicijativa “Jednake digitalne prilike za sve”. Projekt koji je pokrenut lani u studenom u samo četiri mjeseca osigurao je digitalno opismenjavanje za 104 djece iz velikih obitelji, a njih 34 dobilo je prijenosna računala za nastavu na daljinu, izvijestili su prošli tjedan. Kako kažu, stjecanje digitalnih vještina i raspolaganje adekvatnom opremom danas je preduvjet za uspješno školovanje, rad i život općenito. Nažalost, mnogo djece koja nemaju dovoljno razvijenu digitalnu pismenost i vještine već u samom startu imaju manje šanse za puno korištenje svojih potencijala i životni uspjeh.

Upravo je pandemija, ističu voditelji inicijative, pokazala zanemarenu, ali itekako prisutnu digitalnu podjelu među djecom u Hrvatskoj. A digitalni svijet kojemu smo sad još više okrenuti treba gledati prvenstveno kao priliku za djecu. Digitalne vještine i znanja osigurat će im bolje snalaženje bez obzira na to koje će zanimanje i način života odabrati. Stoga inicijativa najavljuje nastavak projekta koji uključuje i edukativne programe za djecu te pozivaju i druge tvrtke da im se pridruže.

Programiranje, web i grafički dizajn

- Veliki su zahtjevi online nastave i za ovako veće obitelji je stvarno izazovno nositi se s takvim oblikom školovanja. Treba imati računalo, prostor u tišini, dobar internet i vrijeme za pomoć djeci, ali uz pomoć dobrih ljudi koji su nam pomagali nekako guramo te online dane naprijed - pohvalila je inicijativu "Jednake prilike za sve" Lada Marija, majka osmero djece te je dodala kako je "sretna što je ovakva prilika pružena našoj djeci jer ih uključuje u ovaj svijet u kojem živimo, a to je digitalni svijet“.

U sklopu ove inicijative Algebra kao partner provodi program digitalnog opismenjavanja tijekom kojeg osnovnoškolci osmišljavaju vlastitu tvrtku za koju izrađuju sve potrebne sadržaje. Stječu znanja iz programiranja, grafičkog i web dizajna, te se bave izradom animacija. Uče o temi “Sigurnost na internetu”, a kao mali direktori vlastite tvrtke prikupljaju informacije, kreiraju vizualni identitet svoje tvrtke te pokreću i marketinšku kampanju. Ovisno o dobi, djeca koriste alate s različitim stupnjem složenosti.

- Jako mi se sviđa ova informatika. Sve mi je dosad bilo zanimljivo. Najviše mi se dopalo dok smo radili da se figurice pomiču, i već puno igram svoju igricu sa sekama. Osim igrice, jako mi je zanimljivo bilo i raditi poster - kazala je Kiara, šestogodišnjakinja koja je u svega dva termina edukacije osmislila i programirala vlastitu video igru.

'U projekt želimo uključiti još djece'

Podrška od strane kompanija koje su prepoznale i podržavaju inicijativu kao i izvrsne reakcije svih koji su do sada njome obuhvaćeni potaknuli su udrugu PWMN Croatia da s njom nastavi i dalje. U drugoj fazi cilj je da još 116 djece iz velikih obitelji prođe edukaciju digitalne pismenosti. No, osim njih želja je u projekt uključiti i 100 djece slabijeg imovinskog stanja te bez odgovarajuće roditeljske skrbi i s problemima u ponašanju iz institucija diljem Hrvatske. U edukacije planira se donirati i dodatnih 60 računala.

Inicijativu Jednake digitalne prilike za sve uz Algebru podržavaju i Kraš, Wiener osiguranje, Avola Solutions i Diverto.

- Nastavljamo s projektom i dalje u 2021. godini te osim korisnika udruge Obitelji 3plus uključit ćemo i drugu djecu, koja se nalaze u institucionalnoj skrbi, kao i djecu slabijeg imovinskog stanja. Nijedno dijete ne bi smjelo ostati izostavljeno, a mi im zajedno našim nastojanjima želimo otvoriti vrata bolje budućnosti, već danas. Nadamo se da će i druge tvrtke u Hrvatskoj prepoznati ovu problematiku i podržati našu inicijativu - poručila je Marijana Šarolić Robić, predsjednica udruge PWMN Croatia.