Hrvatska biologinja Inga Patarčić pokretačica je jedinstvenog projekta 'Znanost u prolazu' koji se održava u Zagrebu, a od ove godine i u Splitu. Građanima se predstavljaju znanstvenice iz raznih područja
ZA NJU NEMA PREPREKA PLUS+
Inga iz Splita: 'Tatin poticaj me naveo da budem znanstvenica'
Čitanje članka: 3 min
Cilj naše manifestacije bio je da znanstvenice izađu iz svojih predavaonica, laboratorija, instituta, te da svoj rad na zabavan način predstave širem krugu građana. Ove godine, osim Zagreba, predstavljamo se i u Splitu, što mi je posebno drago, kaže na biologinja dr. sc. Inga Patarčić, začetnica i voditeljica projekta "Znanost u prolazu".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku