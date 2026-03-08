Obavijesti

Inga iz Splita: 'Tatin poticaj me naveo da budem znanstvenica'

Inga iz Splita: 'Tatin poticaj me naveo da budem znanstvenica'
24SATA Split: Inga Patačić, biologinja i voditeljica projekta “Znanost u Prolazu" | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hrvatska biologinja Inga Patarčić pokretačica je jedinstvenog projekta 'Znanost u prolazu' koji se održava u Zagrebu, a od ove godine i u Splitu. Građanima se predstavljaju znanstvenice iz raznih područja

Cilj naše manifestacije bio je da znanstvenice izađu iz svojih predavaonica, laboratorija, instituta, te da svoj rad na zabavan način predstave širem krugu građana. Ove godine, osim Zagreba, predstavljamo se i u Splitu, što mi je posebno drago, kaže na biologinja dr. sc. Inga Patarčić, začetnica i voditeljica projekta "Znanost u prolazu".

