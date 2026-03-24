Mala škola za velike rezultate: Dobri smo u povijesti, futsalu, biologiji, šahu, slastičarstvu...

Maturantica Barbara na županijskom natjecanju natjecala se iz engleskog, biologije i hrvatskog. Iz biologije je osvojila prvo mjesto. Lea, Adam i Luka osvojili su 4. mjesto iz povijesti. Maturant Benjamin sudjelovao je na natjecanjima iz hrvatskog jezika i biologije, Antonela i Klara, učenice prvog razreda dizajnera grafičkih proizvoda, osvojile su sjajno prvo i treće mjesto na natjecanju iz Likovne kulture.

Ivan, Vinko, Paula i Patrik, kao šahovska ekipa učeničkog doma, osvojili su četvrto mjesto. Renato i Jan također su osvjetlali obraz škole na šahovskom natjecanju. Danijela je svojim štruklima na županijskoj razini World Skills natjecanja napravila jako dobar rezultat, 3. mjesto. David je bio 5. na natjecanju iz Ugostiteljskog posluživanja.

'Natjecanja daju vidljivost školi'

Svi ovi sjajni učenici pohađaju jednu školu - Srednju školu "August Šenoa" u Garešnici. Mala škola u pitomome mjestu usred Bjelovarsko-bilogorske županije puna je života. Baš nas je mnogo natjecanja na koja odlaze i ponukalo da ih posjetimo.

- Mi ih zovemo 'multitasking učenici'. Nastupaju u različitim disciplinama i u svemu pokazuju dobre rezultate. U školi je opuštena atmosfera, a svi se vole natjecati - govori nam profesorica tjelesne kulture i mentorica Đurđica Salaj Leniček.

Njezini se sportaši i sportašice natječu u futsalu, košarci 3 na 3, šahu, a planova je još mnogo. Mladi stolar Renato Hranilović je na timskom šahovskom natjecanju pokazao da je talent.

- Igram šah od šeste godine, to je igra koja razvija moždane vijuge, uzbudljiva. Na natjecanju je bilo oko 100 natjecatelja, no nema treme, samo fokus na igru - ističe Renato.

24SATA Srednja škola August Šenoa u Bjelovaru | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Slično je i sa svim drugim predmetima. Natjecanja su način da školi damo vidljivost, kaže nam ravnatelj Goran Krušić, koji je ove jeseni preuzeo ravnateljsku funkciju.

'Išao sam u ovu školu, sad sam ravnatelj'

- Naša škola obuhvaća područje Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, ali nam dolaze učenici i iz drugih područja. Jedna učenica nam je iz Varaždina. Pomaže to što imamo učenički dom sa 106 mjesta, pa to učenicima olakšava izbor. Trudimo se biti vidljivi na svim mjestima, učenici su zainteresirani i motivirani, mentori također, idemo na što više natjecanja i tako osiguravamo učenicima zadovoljstvo, pokazujemo da se škola trudi da učenici dobiju što kvalitetnije obrazovanje - govori nam Krušić čija je osobna priča vezana uz ovu školu također zanimljiva.

I sam je bio učenik stolarskog programa srednje škole u Garešnici. Potom je upisao šumarstvo u Zagrebu, sa sasvim drugačijim karijernim planovima. Onda su ga kao apsolventa upravo iz njegove škole pozvali da dođe predavati stručne predmete kao zamjena. Od tada je prošlo više od 20 godina, a Krušić je sad zatvorio krug te novim generacijama pruža mogućnost da se kvalitetno obrazuju.

Frizerski smjer uvijek je popularan

Škola je, nažalost, itekako osjetila demografski problem. U posljednjih 20-ak godina broj učenika se doslovce prepolovio, od nekadašnjih više od 500, danas imaju oko 274 učenika. No i dalje nude brojne programe, od gimnazijskog do sedam strukovnih, među kojima su i stolari, instalateri, grafički dizajneri, frizerke, ugostitelji...

- S gimnazijskim smjerom imamo malo problema, ove godine, nažalost, nismo upisali nikoga, imamo samo 2. i 4. razred. No strukovni su zato jako traženi, pogotovo frizerski smjer, koji uvijek popunimo već u prvom roku. Svi smjerovi imaju svoje praktikume, a snalazimo se i s modularnom nastavom - otkriva Krušić.

Mlade natjecateljice i natjecatelji otkrivaju kako su s natjecanjima počeli još u osnovnoj školi.

- Mislim da je to dobar način da se pripremimo i za ispit na maturi. Bitno je imati temeljna znanja s nastave, ali na natjecanjima se to kompleksnije primjenjuje, treba primijeniti i prethodna znanja, nisu kao testovi u školi. Na natjecanjima je zanimljivo upoznati ljude sličnog interesa, svi otprilike planiramo upisati iste fakultete i srećemo se već godinama - govori nam Barbara, koja broji posljednje tjedne u srednjoj i jedna je od najboljih garešničkih učenica.

Kaže nam da joj je cilj upisati stomatologiju ili medicinu, u Zagrebu ili Osijeku. Glavni grad je većini učenika koji planiraju studirati glavni izbor. Tamo će i Benjamin Božinić, koji se veseli biologiji na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.

U većim gradovima je više izbora

- Zagreb nam je najbliži, a ima i najviše prilika, ne samo za školovanje, već i za posao kasnije - kaže te nam otkriva kako im nije problem pripremati se za natjecanja jer su razredi izuzetno mali, pa im se nastavnici zaista mogu posvetiti.

Antonela Vozdecki i Klara Kosanović školi su donijele sjajne rezultate iz natjecanja u Likovnoj kulturi. Inače dolaze iz Lipika i Kutine te su u učeničkom domu. Obje su učenice prvog razreda na smjeru dizajn grafičkih proizvoda, na kojem je još 13 učenika. Natjecanje im je bilo važno iskustvo, a život u Garešnici je, kažu nam, dobar.

- Jako smo zadovoljne uvjetima. U domu se svi slažemo, a modularna nastava mi je lakša od osnovne škole - kažu nam.

Zahtjevne pripreme

Maturantica Danijela Vitez iz Severina kraj Bjelovara isto tako je još kao mala znala da su joj slastice životni poziv. Upisala je smjer turističko-hotelijerski komercijalist. Za natjecanje iz slastičarstva s mentoricom Martinom Mesić Reković pripremala se gotovo mjesec dana.

- Pripremanje je bilo naporno i detaljno, morala sam naučiti u detalje recept za zapečene i kuhane štrukle. Na natjecanju se gleda sve, od čistoće do tehnike izvlačenja tijesta, brzine, motorike... - otkriva nam te priznaje kako je promijenila poslovni plan.

Umjesto vlastite slastičarnice planira studirati turizam.

- Mentorski rad s učenicima znači jako puno marljivosti, odricanja i kako ih pripremiti da u stresu natjecanja pokažu najbolje što su naučili. Kroz natjecanja i oni sami vide koliko su naučili, vide konkurenciju, u čemu su bolji ili lošiji i što bi još mogli popraviti u obrazovanju - zaključuje njezina mentorica Martina Mesić Reković, nastavnica ugostiteljskog kuharstva sa slastičarstvom.

I to je cilj cijelog nastavnog tima ove prekrasne škole, da njihovi učenici osjete kako imaju iste šanse i mogućnosti kao i bilo koji drugi učenik u Hrvatskoj.