Call of Duty drhti: Battlefield 6 bi mu mogao oteti krunu nakon gotovo dva desetljeća

Prema podacima analitičke kuće Circana, posljednji put da je neka pucačina u SAD-u nadmašila Call of Duty bilo je davne 2006., kada je Gears of War završio godinu ispred njega, a zadnji FPS koji je uspio isto napraviti bio je Star Wars Battlefront II još 2005. godine. Call of Duty je od tada ne samo vladao kategorijom pucačina, nego je u 13 od zadnjih 16 godina bio i najprodavanija igra godine u SAD u općenito - iznimke su bili GTA 5, Red Dead Redemption 2 i Hogwarts Legacy, dakle sve sami hitovi i neki od najvećih naslova u povijesti gaminga.

Ove godine u priču ulijeće Battlefield 6, koji je doslovno eksplodirao na tržištu. Circana navodi da je Battlefield 6 nakon samo nekoliko tjedana postao najprodavanija igra 2025. u SAD u, s najvećom mjesečnom zaradom od fizičkih i digitalnih prodaja još od Call of Duty: Modern Warfare II iz 2022. Uz to, Battlefield 6 je u 22 dana prestigao cijeli životni rezultat Battlefielda 1 u SAD u, što ga čini najboljim launchom u povijesti serijala.

Na drugoj strani je Call of Duty: Black Ops 7, koji je izašao 14. studenog i ima manje vremena da nakupi brojke do kraja godine. Još zanimljivije, Black Ops 7 je od prvog dana uključen u Xbox Game Pass i PC Game Pass, što znači da dobar dio ljudi uopće ne kupuje igru klasično, nego je igra kroz pretplatu, pa gole “sales” liste ne hvataju cijelu sliku. Battlefield 6, s druge strane, nije na pretplati i snažno se prodaje posebno na PC u, što mu diže rezultate u dolarima.

Analitičar Mat Piscatella naglašava da "tržište shootera nije bilo ovako konkurentno zadnjih 20 godina” i upozorava da su usporedbe sve teže jer prodaja više nije jedini indikator - tu su i besplatne igre poput Fortnitea te razne pretplate. Ipak, sama činjenica da se uopće ozbiljno priča o scenariju u kojem Battlefield 6 prestiže Call of Duty: Black Ops 7 pokazuje da je serijal Call of Duty u neobičnoj situaciji: umjesto automatizma da je svake godine prvi, ove godine mora braniti tron.

Hoće li se povijest stvarno preokrenuti znat ćemo tek kad Circana objavi podatke za studeni i prosinac. Ako Battlefield 6 zadrži trenutni tempo, Call of Duty bi u SAD u prvi put nakon 2006. mogao izgubiti titulu najprodavanijeg shootera - što bi bila simbolična mala kriza za serijal koji je godinama navikao da ga kupci biraju praktički na autopilotu. Očekuje nas vrlo zanimljiv Božić.