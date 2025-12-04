Call of Duty u SAD u nije izgubio titulu najprodavanijeg shootera još od 2006., ali ove godine Battlefield 6 ozbiljno prijeti da prekine taj niz. Do kraja godine ostalo je još nekoliko jakih tjedana prodaje i prvi put nakon dugo vremena utrka za kralja pucačina stvarno je napeta.
Call of Duty drhti: Battlefield 6 bi mu mogao oteti krunu nakon gotovo dva desetljeća
Prema podacima analitičke kuće Circana, posljednji put da je neka pucačina u SAD-u nadmašila Call of Duty bilo je davne 2006., kada je Gears of War završio godinu ispred njega, a zadnji FPS koji je uspio isto napraviti bio je Star Wars Battlefront II još 2005. godine. Call of Duty je od tada ne samo vladao kategorijom pucačina, nego je u 13 od zadnjih 16 godina bio i najprodavanija igra godine u SAD u općenito - iznimke su bili GTA 5, Red Dead Redemption 2 i Hogwarts Legacy, dakle sve sami hitovi i neki od najvećih naslova u povijesti gaminga.
Ove godine u priču ulijeće Battlefield 6, koji je doslovno eksplodirao na tržištu. Circana navodi da je Battlefield 6 nakon samo nekoliko tjedana postao najprodavanija igra 2025. u SAD u, s najvećom mjesečnom zaradom od fizičkih i digitalnih prodaja još od Call of Duty: Modern Warfare II iz 2022. Uz to, Battlefield 6 je u 22 dana prestigao cijeli životni rezultat Battlefielda 1 u SAD u, što ga čini najboljim launchom u povijesti serijala.
Na drugoj strani je Call of Duty: Black Ops 7, koji je izašao 14. studenog i ima manje vremena da nakupi brojke do kraja godine. Još zanimljivije, Black Ops 7 je od prvog dana uključen u Xbox Game Pass i PC Game Pass, što znači da dobar dio ljudi uopće ne kupuje igru klasično, nego je igra kroz pretplatu, pa gole “sales” liste ne hvataju cijelu sliku. Battlefield 6, s druge strane, nije na pretplati i snažno se prodaje posebno na PC u, što mu diže rezultate u dolarima.
Analitičar Mat Piscatella naglašava da "tržište shootera nije bilo ovako konkurentno zadnjih 20 godina” i upozorava da su usporedbe sve teže jer prodaja više nije jedini indikator - tu su i besplatne igre poput Fortnitea te razne pretplate. Ipak, sama činjenica da se uopće ozbiljno priča o scenariju u kojem Battlefield 6 prestiže Call of Duty: Black Ops 7 pokazuje da je serijal Call of Duty u neobičnoj situaciji: umjesto automatizma da je svake godine prvi, ove godine mora braniti tron.
Hoće li se povijest stvarno preokrenuti znat ćemo tek kad Circana objavi podatke za studeni i prosinac. Ako Battlefield 6 zadrži trenutni tempo, Call of Duty bi u SAD u prvi put nakon 2006. mogao izgubiti titulu najprodavanijeg shootera - što bi bila simbolična mala kriza za serijal koji je godinama navikao da ga kupci biraju praktički na autopilotu. Očekuje nas vrlo zanimljiv Božić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+