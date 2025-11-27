Obavijesti

PROBLEMI U CALL OF DUTY SVIJETU?

Ovo je najlošije ocijenjeni Call of Duty ikad, pao čak i ispod dosadašnjeg rekordera

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Activision

Call of Duty: Black Ops 7 trenutno je najgore ocijenjeni CoD u povijesti serijala na Metacriticu. Kritičari mu daju tek oko 70 od 100, a igrači su ga srušili na oko 1,7/10, ispod već ozloglašenog Modern Warfare 3 iz 2023.

Najnoviji CoD u serijalu, Call of Duty: Black Ops 7 trenutno je i po ocjenama kritičara i po korisničkim recenzijama pri samom dnu serijala - TheGamer navodi da je po Metacriticu izjednačen s DS spin-offom Modern Warfare 3: Defiance kao najgore ocijenjena CoD igra ikad, dok mu je korisnička ocjena pala na oko 1,7/10, što je manje i od Modern Warfare 3 (2023.) koji je dosad držao neslavni rekord s 2,3/10.

Glavni problem nisu toliko pucanje i multiplayer, nego kampanja i prezentacija. Igrači se žale da je kooperativna kampanja online-only, bez pauze i klasičnih checkpointa, s boss bitkama koje se čine napornima, a ne zabavnima. Kritiziraju se i reciklirane mape, osjećaj “jeftinog” dizajna te obilje generativne AI grafike koja igru čini neurednom i neprivlačnom.

Istovremeno, neki recenzenti i dio publike hvale multiplayer i Zombies mod, pa je dobar dio negativnih ocjena očito svojevrsni “review bombing” - val loših korisničkih recenzija kojima igrači iskazuju bijes zbog smjera serijala, kampanje i AI sadržaja. Ipak, rezultat je isti: Black Ops 7 je na Metacriticu završio ispod svih ranijih CoD naslova, pa i ispod već poprilično kritiziranog Modern Warfare 3.

Sve to dolazi u lošem trenutku za Activision - prodaja Black Opsa 7 u Europi je osjetno slabija nego kod Black Opsa 6, a konkurentski Battlefield 6 zasad ima bolji start i bolje raspoloženje publike. Ako se trend nastavi, ovaj će CoD ostati upamćen kao igra koja je otvorila ozbiljno pitanje može li serijal nastaviti istim tempom svake godine ili mu treba dulja pauza i veći zaokret.

