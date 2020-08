CARNET dobio 1,3 milijarde kuna za nastavak velikog projekta digitalizacije škola u Hrvatskoj

Radi se o II. fazi projekta kojim se škole opremaju digitalnom opremom, ali i educiraju učenici i zaposlenici. Lani je nastavnicima isporučeno 26.350 prijenosnih računala, a ove će godine stići još 26.755

<p><strong>Projekt digitalno zrelih škola</strong> sad nam se čini dostupnijim i realnijim nego što se činilo 2015., kad smo krenuli s pilot-projektom. Zahvaljujući programu e-Škole i škola na daljinu ovog proljeća je bila lakša. Do kraja 2021. sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj imat će funkcionalnu wirelles mrežu, najavila je u petak<strong> Andrijana Prskalo Maček</strong>, zamjenica ravnatelja CARNET-a i voditeljica programa e-Škole.</p><p>Čelnici nekoliko ministarstva, samoga CARNET-a, te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje na svečanosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu potpisali su dva ugovora vrijedna 1,3 milijarde kuna koji jamče provedbu druge faze projekta e-škole. Novac je osiguran iz <strong>Europskog fonda za regionalni razvoj te Europskog socijalnog fonda</strong>.</p><p>U okviru druge faze programa e-Škole do sada su projektirane lokalne mreže u 1056 škola, a izvedeno je 767 od ukupno 1483 lokacija. Uskoro završava nabava za aktivnu mrežnu opremu koja će omogućiti stavljanje lokalnih mreža u funkciju. Prošle godine isporučeno je 26.350 prijenosnih računala u 1200 škola, a tijekom jeseni CARNET će isporučiti još njih 26.755. Objavljeni su i novi digitalni obrazovni sadržaji, njih 31 za 15 nastavnih predmeta za peti i šesti razred osnovne škole te prvi, treći i četvrti razred opće gimnazije, izvijestili su iz CARNET-a. </p><p>- Nastavljamo s podizanjem digitalne zrelosti škola. U uvjetima pandemije posebno se pokazalo koliko je važno podizanje digitalnih kompetencija naših škola, učitelja i učenika jer smo bili spremniji na izazove s kojima smo bili suočeni. Ako pogledate brojke one dovoljno govore u prilog važnosti ovog projekta. Uključujući pilot-fazu ukupno ulažemo 1,6 milijardi kuna kojima obuhvaćamo preko 90 posto osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj te više od 20 000 nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika - kazao je ministar znanosti i obrazovanja <strong>Radovan Fuchs</strong>.</p><p>Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike <strong>Josip Aladrović</strong> rekao je kako je „svrha projekta podići digitalnu zrelost svih osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj te time doprinijeti digitalnoj transformaciji nastavnih i poslovnih procesa u sustavu obrazovanja i osnažiti učenike za život i rad u 21. stoljeću".</p><p>- „Ovaj projekt doprinosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava te osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje, kao i cjelovite informatizacije administracije, poučavanja i učenja unutar škola. Također projektom se financira izgradnja i poboljšanje infrastrukture - istaknula je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije <strong>Nataša Tramišak</strong>, dodajući kako će se do 2027. posebno raditi i na daljnjoj digitalizaciji javne uprave i sastavnica koje čine pojedine resore.</p><p>Ravnatelj CARNET-a <strong>Goran Kezunović</strong> zaključio je kako je njegova ustanova opremanjem škola i nastavnika, digitalnim sadržajima i edukacijama o primjeni IKT-a u nastavi doprinijeli smo i brzoj prilagodbi škola za nastavu na daljinu tijekom izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa.</p><p> </p><p> </p><p> </p>