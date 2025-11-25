Četvrt stoljeća 'plejke' 2 u Europi: Prisjetite se najvećih naslova koje ste igrali na PS2

PlayStation 2 stigao je u Europu 24. studenoga 2000. i u trenu postao hit, unatoč tada paprenoj cijeni i nestašici konzola po trgovinama. U pet godina prodan je u desecima milijuna komada i postao najprodavanija konzola svih vremena, s više od 160 milijuna uređaja. Ključ uspjeha bila je biblioteka igara koje se nisu mogle igrati nigdje drugdje, barem u vrijeme izlaska. U galeriji se prisjećamo najvažnijih PS2 ekskluziva koje su obilježile jedno cijelo gamersko djetinjstvo.
PlayStation 2 europski početak: PlayStation 2 je u Europu stigao 24. studenoga 2000. uz cijenu od 299 funti ili oko 300 eura, uz toliku potražnju da su se prve pošiljke rasprodale odmah, a u godinama nakon toga PS2 je u Europi i PAL regiji isporučen u više od 37 milijuna komada.
| Foto: Playstation
Foto: Playstation
| Foto: Playstation
Gran Turismo 3 A Spec: Gran Turismo 3 A Spec bio je jedan od prvih velikih PS2 hitova i u svoje vrijeme je bio isključivo na PS2, pokazavši koliko daleko može ići simulacija vožnje na kućnoj konzoli.
| Foto: reddit
Gran Turismo 4: Gran Turismo 4 je još jače stisnuo gas, donio stotine automobila i staze te grafiku koja je gurala PS2 do kraja, a godinama je ostao sinonim za ozbiljno simulacijsko utrkivanje samo na toj konzoli.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Ico: Ico je na PS2 donio tih, melankoličan avanturistički doživljaj s dječakom i tajanstvenom djevojkom u praznoj tvrđavi, a original je bio vezan uz PS2 toliko da je tek kasnije dobio remaster na novijim PlayStation konzolama.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Shadow of the Colossus: Shadow of the Colossus je na PS2 ponudio ogroman svijet i borbe protiv divovskih kolosa u koje se penjete kao po planini, i često se navodi kao jedna od najboljih PS2 ekskluziva ikad, prije nego je kasnije dobio remake na PS3 i PS4.
| Foto: reddit
God of War: God of War je PS2 pretvorio u kuću za brutalne akcijske spektakle, s Kratosom koji se probija kroz grčku mitologiju u igri koja je tada postojala samo na PS2.
| Foto: Youtube/Screenshoot
God of War II: God of War II je na kraju životnog vijeka PS2 pokazao da konzola još nije rekla zadnju riječ, s još većim boss borbama i filmskim scenama, i jednu je generaciju vezao uz PlayStation.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Jak and Daxter The Precursor Legacy: Jak and Daxter The Precursor Legacy bio je jedan od onih šarenih platformera koji su bili razlog zašto je PS2 bio omiljen kod mlađih igrača, a serijal je dugo bio čvrsto vezan uz Sonyjeve konzole.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Ratchet and Clank: Ratchet and Clank je spojio platformer i pucanje s ludim oružjima i humorom, a prvi nastavci su bili PS2 ekskluzive koje su pokazale koliko je bogat mogao biti crtani stil na toj konzoli.
| Foto: Steam
Sly Cooper and the Thievius Raccoonus: Sly Cooper and the Thievius Raccoonus je donio stilizirani cel shading i priču o rakunu lopovu, pa je zajedno s Ratchetom i Jakom činio “sveto trojstvo” PS2 maskota koje nisu postojale na drugim konzolama.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Twisted Metal Black: Twisted Metal Black je bio mračna i brutalna igra s naoružanim autima i arenama, ekskluzivno vezana uz PS2 i savršen primjer kako je konzola imala i igre za stariju publiku.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Tourist Trophy: Tourist Trophy je bio svojevrsni “Gran Turismo za motore”, realistična moto simulacija koja je koristila isti engine kao GT4 i bila dostupna samo na PS2, pa je ljubiteljima motora bila pravi mali dragulj.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Katamari Damacy: Katamari Damacy je na PS2 postao kultni hit s potpuno bizarnom idejom rolanja kugle koja lijepi predmete i raste, a dugo je bio jedna od onih “samo na PlayStationu” igara koje se prepričavaju prijateljima.
| Foto: Steam
SSX Tricky i sportske PS2 zvijezde: SSX Tricky i drugi arkadni sportski naslovi na PS2, poput NBA Street i Hot Shots Golfa, pokazali su kako je konzola imala cijelu malu armiju sportskih ekskluziva koje su definirale multiekranske tulume.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Final Fantasy X: Final Fantasy X je bio jedan od najvažnijih PS2 RPG naslova, s pričom o Tidusu i Yuni, prvim potpuno glasovnim dijalozima u serijalu i borbenim sustavom koji je mnoge igrače trajno vezao uz PlayStation 2.
| Foto: Steam