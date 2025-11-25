VELIKA OBLJETNICA Četvrt stoljeća 'plejke' 2 u Europi: Prisjetite se najvećih naslova koje ste igrali na PS2

PlayStation 2 stigao je u Europu 24. studenoga 2000. i u trenu postao hit, unatoč tada paprenoj cijeni i nestašici konzola po trgovinama. U pet godina prodan je u desecima milijuna komada i postao najprodavanija konzola svih vremena, s više od 160 milijuna uređaja. Ključ uspjeha bila je biblioteka igara koje se nisu mogle igrati nigdje drugdje, barem u vrijeme izlaska. U galeriji se prisjećamo najvažnijih PS2 ekskluziva koje su obilježile jedno cijelo gamersko djetinjstvo.