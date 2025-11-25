Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VELIKA OBLJETNICA

Četvrt stoljeća 'plejke' 2 u Europi: Prisjetite se najvećih naslova koje ste igrali na PS2

PlayStation 2 stigao je u Europu 24. studenoga 2000. i u trenu postao hit, unatoč tada paprenoj cijeni i nestašici konzola po trgovinama. U pet godina prodan je u desecima milijuna komada i postao najprodavanija konzola svih vremena, s više od 160 milijuna uređaja. Ključ uspjeha bila je biblioteka igara koje se nisu mogle igrati nigdje drugdje, barem u vrijeme izlaska. U galeriji se prisjećamo najvažnijih PS2 ekskluziva koje su obilježile jedno cijelo gamersko djetinjstvo.
Četvrt stoljeća 'plejke' 2 u Europi: Prisjetite se najvećih naslova koje ste igrali na PS2
PlayStation 2 europski početak: PlayStation 2 je u Europu stigao 24. studenoga 2000. uz cijenu od 299 funti ili oko 300 eura, uz toliku potražnju da su se prve pošiljke rasprodale odmah, a u godinama nakon toga PS2 je u Europi i PAL regiji isporučen u više od 37 milijuna komada. | Foto: Playstation
1/16
PlayStation 2 europski početak: PlayStation 2 je u Europu stigao 24. studenoga 2000. uz cijenu od 299 funti ili oko 300 eura, uz toliku potražnju da su se prve pošiljke rasprodale odmah, a u godinama nakon toga PS2 je u Europi i PAL regiji isporučen u više od 37 milijuna komada. | Foto: Playstation
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025