Četvrto izdanje Digital Labin konferencije u Istru opet dovodi svjetska imena IT industrije

Međunarodna konferencija za digitalne dizajnere i developere tvrtke Lloyds digital održat će se 22. i 23. rujna, stoga - save the date! Četvrto izdanje ove već prepoznatljive IT konferencije,nagrađene nagradom Eventex Awards 2023. u kategoriji Tech Events, i ove će godine okupiti svjetska imena te pretvoriti mali rudarski gradić u središte IT scene u Hrvatskoj.

Digital Labin priprema bogatstvo doživljaja te donosi najbogatiji program do sada - dva dana učenja, razmjene iskustava, usvajanja najnovijih trendova te nadahnjujućih predavanja, stvaranja novih poznanstva i uživanja u društvu najboljih stručnjaka te opuštanja na suncu,

Ovo izdanje konferencije donosi još veću raznolikost i još veći sadržaj - naime konferencija će se simultano održati na tri pozornice - Design, Dev te PM & BizzDev. Na ovaj način, ovogodišnja konferencija objedinit će sve timove unutar tvrtki. Globalni stručnjaci će svojim inspirativnim predavanjima svim sudionicima dati nove perspektive, potaknuti ih na kreativno razmišljanje, djelovanje izvan okvira, pomicanje vlastitih granica te stvaranje novih kvalitetnih rješenja s jednim zajedničkim ciljem: ružičastim pogledom prema budućnosti.

Na tri tracka zasjat će neke od najsvjetlijih zvijezda IT scene, obećavajući posjetiteljima nezaboravno iskustvo. Na Design tracku, stručnjaci poput Martina Kupreisa iz renomirane nizozemske tvrtke DEPT, kreativnog vizionara poznatog kao Mr. Biscuit, te Marka Lokasa iz poznate tvrtke Shape, učinit će da se mašta pretvori u stvarnost.

Na Dev tracku, Monica Restrepo iz globalnog diva Shopifyja, Daniel Roe iz inovativne tvrtke Nuxta i Marcel Pociot iz vodeće tvrtke Beyond Code, otkrit će tajne kodiranja i pružiti posjetiteljima jedinstven uvid u najnovije tehnološke trendove.

PM&BizzDev track će biti oaza za sve one koji se žele posvetiti upravljanju projektima i poslovnim razvojem. Ondje će sjajiti i jaka hrvatska imena poput Gorana Kovačevića iz cijenjene tvrtke Infinum, Tomislava Tenodija iz ugledne tvrtke Specka i Tomislava Vukića iz priznate tvrtke Ars Futura, zajedno s mnogim drugim stručnjacima.

Ovaj spektakularni događaj pružit će posjetiteljima priliku za stjecanje vrijednih znanja, povezivanje s vodećim stručnjacima u industriji te će ostaviti trajan utisak na sve koji sudjeluju.

Također, ove godine posjetitelje očekuje još jedna novost - po prvi put održat će se čak tri premium Masterclassa, koje će voditi neki od najsjajnijih umova u industriji. Prepustite se genijalnim tandemima poput Jérémyja Miniéa i Devena Carona iz kanadske tvrtke Locomotive ili vizionarki Ilayde Küçükosmanoğlu iz nizozemske tvrtke DEPT. A to nije sve - hrvatski eksperti, poput Josipa Osrečkog i Nikole Marijanovića iz tvrtke Devōt, pružiti će vam nevjerojatno iskustvo i znanje, kao i najmlađi voditelj ovogodišnjeg Masterclassa - Uroš Mikić iz tvrtke Flow Ninja.

Ova jedinstvena konferencija privlači stručnjake iz cijelog svijeta, ali isto tako slavi i domaće talente iz tvrtki poput Infinuma, Sofascorea, Productivea, Specka, Mindsmithsa, IOLAP-a, Undabota, Resonatea i mnogih drugih.

Kotizacije, kao i sve dodatne informacije o programu, radionicama i Masterclassovima, dostupne su na web stranici Digital Labina.

Na stranici možete pronaći sve informacije o kupnji kotizacija, ali i smještaju u vrhunskim hotelima, čiji smještajni kapaciteti se pune velikom brzinom. Stoga, organizatori pozivaju na ranije prijave.

Digital Labin je mjesto gdje se znanje otkriva iza svakog koda, a svaki kod nosi tajnu velikog uspjeha. Pridružite nam se i zajedno istražujmo nove dubine digitalne kreativnosti i inovacija

Vidimo se na Digital Labinu! Osigurajte svoju kartu već danas!