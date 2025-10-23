ChatGPT Atlas je AI preglednik kojim žele uzeti dio Googleova kolača, a na ovo trebate paziti

OpenAI je predstavio ChatGPT Atlas, novi web preglednik građen na Chromiumu pa podržava poznate stvari poput uvoza bookmarka i instaliranja Chrome ekstenzija. Ono po čemu se razlikuje je bočna traka s ChatGPT-jem i agent mode u kojem AI može otvoriti stranice, ispuniti forme ili dovršiti zadatak koji mu zadate, pa iskustvo više nalikuje razgovoru s asistentom nego klasičnom pretraživanju. Atlas zasad izlazi za macOS, a verzije za Windows, iOS i Android su najavljene.

Pogledajte kako će Atlas izgledati u praksi:

Zbog ugrađenog AI-a Atlas se doživljava kao izazivač Googlea. Umjesto da kliknete rezultate, često odmah dobijete sažet odgovor u pregledniku. Veliki mediji ističu da je to izravan izazov dominaciji Chromea i načinu na koji danas tražimo informacije, dok dio analitičara ostaje oprezan i pita se može li novi alat stvarno “zagrabiti” u Googleov golemi biznis pretrage.

Najviše rasprave diže privatnost. Atlas čuva 'sjećanja' o onome što radite kako bi vam kasnije davao personalizirane prijedloge, a ima i incognito opciju bez te kontrole te za gašenje i brisanje tih podataka. Testovi nekih redakcija upozoravaju da su postavke slojevite pa korisnici trebaju paziti što uključuju. Izgleda da novi Atlas donosi praktičnost AI-a ravno u preglednik, ali traži i da svatko za sebe odmjeri omjer komfora i kontrole nad podacima.